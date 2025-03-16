Fernando Carreiro conta segredos e bastidores de campanhas eleitorais

Fernando Carreiro: a experiência de 20 anos de marketing político em livro Crédito: Divulgação

Ele não gosta de ser chamado de bruxo e tampouco marqueteiro, mas o fato é que Fernando Carreiro, jornalista e consultor de comunicação que atua no mercado de marketing político há 20 anos, sempre tem a fórmula para transformar uma promessa política numa realidade.

O segredo da sua atividade, os irresistíveis bastidores políticos, tudo (ou quase tudo) está sendo revelado no livro “Campanhas, Casos & Cases”, que ele vai lançar, no próximo dia 7 de abril, na Livraria Leitura do Shopping Vitória

O livro, que tem 434 páginas e 34 capítulos, narra histórias que o consultor de marketing político viu, viveu e ajudou a construir ao longo das últimas duas décadas ao lado de uma centena de políticos capixabas e de Estados como Bahia, Minas Gerais e São Paulo, onde atuou como consultor e estrategista de mais de 50 campanhas eleitorais e em gerenciamentos de crises de imagem.

"Um marqueteiro é visto pela sociedade e pelo mercado político como uma espécie de semideus, um ser infalível e quase invencível. Eu sou apenas um jornalista dedicado à sua causa" Fernando Carreiro - Jornalista e consultor de comunicação

“Assisti a vitórias e derrotas desses homens e mulheres em eleições e a ascensões e quedas de figuras públicas a partir de um lugar muito privilegiado. Eu estive ali, ao lado de muitos deles, ora como seu conselheiro, ora como mero espectador, em um camarote que de luxuoso nada tinha e que em muitas vezes se assemelhava aos mais terríveis calabouços”, conta.

Um dos casos mais emblemáticos da trajetória profissional de Carreiro aconteceu nas eleições para governador em 2022. Ele foi o estrategista da campanha de Manato para o Palácio Anchieta e conta no livro o real motivo de sua saída após ajudar o candidato a chegar ao segundo turno , rompendo um jejum de 28 anos sem segundos tempos eleitorais no Estado.

O livro “Campanhas, Casos & Cases” tem 434 páginas e 34 capítulos Crédito: Divulgação

“À época, o capixaba e o até mesmo o Brasil, já que a notícia da minha saída foi parar no jornal O Globo, souberam de uma parte das motivações que me impediram de estar na reta final daquela campanha. No livro, eu conto, em detalhes, o lado que somente eu e o candidato até então sabemos, mas agora será revelado”, promete.