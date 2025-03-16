Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Fernando Carreiro conta segredos e bastidores de campanhas eleitorais

Livro “Campanhas, Casos & Cases” será lançado no próximo dia 7 de abril, na Livraria Leitura do Shopping Vitória

Publicado em 16 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

16 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fernando Carreiro: a experiência de 20 anos de marketing político em livro
Fernando Carreiro: a experiência de 20 anos de marketing político em livro Crédito: Divulgação
Ele não gosta de ser chamado de bruxo e tampouco marqueteiro, mas o fato é que Fernando Carreiro, jornalista e consultor de comunicação que atua no mercado de marketing político há 20 anos, sempre tem a fórmula para transformar uma promessa política numa realidade.
O segredo da sua atividade, os irresistíveis bastidores políticos, tudo (ou quase tudo) está sendo revelado no livro “Campanhas, Casos & Cases”, que ele vai lançar, no próximo dia 7 de abril, na Livraria Leitura do Shopping Vitória
O livro, que tem 434 páginas e 34 capítulos, narra histórias que o consultor de marketing político viu, viveu e ajudou a construir ao longo das últimas duas décadas ao lado de uma centena de políticos capixabas e de Estados como Bahia, Minas Gerais e São Paulo, onde atuou como consultor e estrategista de mais de 50 campanhas eleitorais e em gerenciamentos de crises de imagem.
"Um marqueteiro é visto pela sociedade e pelo mercado político como uma espécie de semideus, um ser infalível e quase invencível. Eu sou apenas um jornalista dedicado à sua causa"
Fernando Carreiro - Jornalista e consultor de comunicação
“Assisti a vitórias e derrotas desses homens e mulheres em eleições e a ascensões e quedas de figuras públicas a partir de um lugar muito privilegiado. Eu estive ali, ao lado de muitos deles, ora como seu conselheiro, ora como mero espectador, em um camarote que de luxuoso nada tinha e que em muitas vezes se assemelhava aos mais terríveis calabouços”, conta.

Veja Também

Ex-marqueteiro de Manato é contratado por João Coser em Vitória

Manato se afasta da política e faz investimento milionário em Pedra Azul

Um dos casos mais emblemáticos da trajetória profissional de Carreiro aconteceu nas eleições para governador em 2022. Ele foi o estrategista da campanha de Manato para o Palácio Anchieta e conta no livro o real motivo de sua saída após ajudar o candidato a chegar ao segundo turno, rompendo um jejum de 28 anos sem segundos tempos eleitorais no Estado.
O livro “Campanhas, Casos & Cases” tem 434 páginas e 34 capítulos
O livro “Campanhas, Casos & Cases” tem 434 páginas e 34 capítulos Crédito: Divulgação
“À época, o capixaba e o até mesmo o Brasil, já que a notícia da minha saída foi parar no jornal O Globo, souberam de uma parte das motivações que me impediram de estar na reta final daquela campanha. No livro, eu conto, em detalhes, o lado que somente eu e o candidato até então sabemos, mas agora será revelado”, promete.
“Campanhas Casos & Cases” (preço de capa R$ 79,90) é um livro produzido e editado pela Bumerangue, uma das empresas de Carreiro, e distribuído pela Editora Pedregulho. O projeto gráfico e a capa são do designer Rodrigo Basseti.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Em Cariacica, as alfinetadas de Casagrande e Euclério em Pazolini

A terra do Rei também é terra de bispos no Espírito Santo

“Estou com o coração partido”, reage Manato sobre saída do seu marqueteiro

Marqueteiro que levou Manato ao 2º turno deixa a campanha

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Carlos Manato Política Governo do ES Literatura Capixaba Eleições 2022 Palácio Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados