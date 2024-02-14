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Leonel Ximenes

Feira dos Municípios tem data confirmada para 2024 no ES

Após 10 anos de ausência, megaevento voltou a ser realizado no ano passado

Públicado em 

14 fev 2024 às 14:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pavilhão de Carapina será concedido como área multiuso
Pavilhão de Carapina, local da Feira dos Municípios de 2024  Crédito: Reprodução/Governo do ES
Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional Feira dos Municípios será realizada no Espírito Santo. Data e local já estão definidos: será nos dias 6 a 9 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Após 10 anos de ausência, o evento foi realizado no ano passado, no mesmo local da edição deste ano. Em 2023, dos 78 municípios capixabas, apenas Jerônimo Monteiro não participou da festa que reuniu mais de 60 mil pessoas, segundo a organização da feira.
Foram apresentados 21 shows com atrações capixabas e mais de 40 apresentações culturais. O evento conta com espaço gastronômico com restaurantes, cervejas artesanais, docerias e parque de diversões com roda gigante, fazendinha e exposição de flores. A programação e as atrações da feira deste ano ainda estão sendo definidas.
A Feira dos Municípios tem como objetivo destacar as potencialidades de cada município do Espírito Santo, por meio de uma viagem cultural por todo o Estado, com a exibição do artesanato produzido nas diferentes regiões e a degustação de produtos típicos de cada localidade, além da divulgação do potencial turístico das cidades capixabas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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