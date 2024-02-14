Feira dos Municípios tem data confirmada para 2024 no ES

Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional Feira dos Municípios será realizada no Espírito Santo. Data e local já estão definidos: será nos dias 6 a 9 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra
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Após 10 anos de ausência, o evento foi realizado no ano passado, no mesmo local da edição deste ano. Em 2023, dos 78 municípios capixabas, apenas Jerônimo Monteiro
não participou da festa que reuniu mais de 60 mil pessoas, segundo a organização da feira.
Foram apresentados 21 shows com atrações capixabas e mais de 40 apresentações culturais. O evento conta com espaço gastronômico com restaurantes, cervejas artesanais, docerias e parque de diversões com roda gigante, fazendinha e exposição de flores. A programação e as atrações da feira deste ano ainda estão sendo definidas.
A Feira dos Municípios tem como objetivo destacar as potencialidades de cada município do Espírito Santo, por meio de uma viagem cultural por todo o Estado, com a exibição do artesanato produzido nas diferentes regiões e a degustação de produtos típicos de cada localidade, além da divulgação do potencial turístico das cidades capixabas.