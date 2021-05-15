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Leonel Ximenes

Família capixaba pede ajuda para levar cachorrinha para Portugal

Até uma vaquinha virtual foi lançada na internet para arrecadar fundos e bancar a viagem da Shi-Tzu, que acabou ficando no ES

Públicado em 

15 mai 2021 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As irmãs Júlia (de vermelho) e Moara com a cachorrinha Berê quando moravam em Vila Velha
As irmãs Júlia (de vermelho) e Moara com a cachorrinha Berê quando moravam em Vila Velha Crédito: Álbum de família
Uma família capixaba que foi morar em Portugal, há dez meses, lançou uma campanha na internet para arrecadar fundos que permitam bancar os custos do envio da cachorrinha Berê para o país europeu. O animal é o xodó da pequena Júlia, de 8 anos, filha mais velha do casal.
O pai de Júlia, o publicitário Átila Maia, explica que o prazo legal para enviar a cadelinha para Portugal é 22 de julho, e eles não têm recursos para arcar com todas as despesas de envio da cadelinha, orçadas pouco mais R$ 13 mil, incluindo transporte, documentos, hospedagem e outras taxas.
Em meados do ano passado, quando a família deixou o Brasil, a documentação exigida para o transporte do animal para o exterior ainda não estava pronta e, por isso, a Berê, uma pequena cachorrinha da raça Shi-Tzu, de cinco anos, não pôde acompanhar o grupo. Eles conseguiram fazer o exame sorológico em Belo Horizonte, cuja validade vai até julho, e a microchipagem.

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Segundo o pai da criança, Júlia ficou muito abalada com a ausência do mascote.“Minha filha mais velha está em crise por conta da falta da cachorra. Ela acha que a Berê não vem, ou que vai morrer. Nós já perdemos um animalzinho quando Júlia tinha apenas dois anos e meio. Era a Abigail, que faleceu com câncer na medula. Fizemos de tudo, mas não foi possível, e ela partiu com apenas 18 meses de vida. Isso marcou demais a Júlia”, recorda Átila.
A família, que morava em Vila Velha, resolveu há dez meses tentar novas oportunidades na cidade de Leiria, em Portugal. Além de Átila e Júlia, seguiram a empreendedora digital Patrícia, a mãe da menina e mulher de Átila, e a filha mais nova deles, Moara, de 3 anos.
Até agora, a vaquinha virtual, que tem prazo até 31 de maio, teve o apoio de 15 pessoas que colaboraram com um total de R$ 1.015,00. A meta de arrecadação de fundos para o transporte de Berê é de R$ 13.342,18. Enquanto isso, a cachorrinha está sob a guarda da madrinha de Júlia, em Alegre, no Sul do Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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