Família capixaba pede ajuda para levar cachorrinha para Portugal

As irmãs Júlia (de vermelho) e Moara com a cachorrinha Berê quando moravam em Vila Velha Crédito: Álbum de família

Uma família capixaba que foi morar em Portugal , há dez meses, lançou uma campanha na internet para arrecadar fundos que permitam bancar os custos do envio da cachorrinha Berê para o país europeu. O animal é o xodó da pequena Júlia, de 8 anos, filha mais velha do casal.

O pai de Júlia, o publicitário Átila Maia, explica que o prazo legal para enviar a cadelinha para Portugal é 22 de julho, e eles não têm recursos para arcar com todas as despesas de envio da cadelinha, orçadas pouco mais R$ 13 mil, incluindo transporte, documentos, hospedagem e outras taxas.

Em meados do ano passado, quando a família deixou o Brasil, a documentação exigida para o transporte do animal para o exterior ainda não estava pronta e, por isso, a Berê, uma pequena cachorrinha da raça Shi-Tzu, de cinco anos, não pôde acompanhar o grupo. Eles conseguiram fazer o exame sorológico em Belo Horizonte, cuja validade vai até julho, e a microchipagem.

Segundo o pai da criança, Júlia ficou muito abalada com a ausência do mascote.“Minha filha mais velha está em crise por conta da falta da cachorra. Ela acha que a Berê não vem, ou que vai morrer. Nós já perdemos um animalzinho quando Júlia tinha apenas dois anos e meio. Era a Abigail, que faleceu com câncer na medula. Fizemos de tudo, mas não foi possível, e ela partiu com apenas 18 meses de vida. Isso marcou demais a Júlia”, recorda Átila.

A família, que morava em Vila Velha, resolveu há dez meses tentar novas oportunidades na cidade de Leiria, em Portugal. Além de Átila e Júlia, seguiram a empreendedora digital Patrícia, a mãe da menina e mulher de Átila, e a filha mais nova deles, Moara, de 3 anos.