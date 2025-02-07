Estudante capixaba é certificado em teste diplomático em Harvard

Enzo Ribeiro, de 16 anos, aluno do Sesi Jardim da Penha, em Vitória, mostra o certificado conquistado na universidade norte-americana Crédito: Divulgação

Enzo Ribeiro, de 16 anos, aluno do Sesi Jardim da Penha , em Vitória, representou o Brasil na 72ª edição da Harvard Model United Nations (HMUN), uma das mais prestigiadas simulações diplomáticas internacionais, realizada em Boston (EUA)

Esta edição contou com 3,5 mil estudantes de 200 escolas secundárias de 60 países e foi realizada entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro. A HMUN é a mais antiga, maior e prestigiada conferência do Modelo da ONU para estudantes do ensino médio do mundo.

Enzo representou a Somália e liderou o bloco "Harbingers of Fate" em seis sessões de debates. Durante o evento, realizou discursos, formulou documentos e respondeu a questionamentos de delegações rivais.

"Foi uma experiência transformadora, que me permitiu desenvolver habilidades de negociação, argumentação e liderança. Tudo isso na língua inglesa", destaca o estudante.

Pelo seu desempenho, o aluno conquistou um certificado assinado pelo secretário-geral da Havardmun, que pode ser utilizado ao se candidatar para pleitear uma bolsa em Harvard ou Yale. Ele também recebeu pela mesa diretora da simulação o título de "Phenomenal Delegate" (Delegado Fenomenal), pelo seu desempenho.