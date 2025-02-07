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Leonel Ximenes

Estudante capixaba é certificado em teste diplomático em Harvard

Jovem do Ensino Médio de Vitória agora pode utilizar o documento para se candidatar a uma bolsa nessa universidade ou em Yale

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 15:01

Públicado em 

07 fev 2025 às 15:01
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Enzo Ribeiro, de 16 anos, aluno do Sesi Jardim da Penha, em Vitória, mostra o certificado conquistado na universidade norte-americana
Enzo Ribeiro, de 16 anos, aluno do Sesi Jardim da Penha, em Vitória, mostra o certificado conquistado na universidade norte-americana Crédito: Divulgação
Enzo Ribeiro, de 16 anos, aluno do Sesi Jardim da Penha, em Vitória, representou o Brasil na 72ª edição da Harvard Model United Nations (HMUN), uma das mais prestigiadas simulações diplomáticas internacionais, realizada em Boston (EUA)
Esta edição contou com 3,5 mil estudantes de 200 escolas secundárias de 60 países e foi realizada entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro. A HMUN é a mais antiga, maior e prestigiada conferência do Modelo da ONU para estudantes do ensino médio do mundo.
Enzo representou a Somália e liderou o bloco "Harbingers of Fate" em seis sessões de debates. Durante o evento, realizou discursos, formulou documentos e respondeu a questionamentos de delegações rivais.

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"Foi uma experiência transformadora, que me permitiu desenvolver habilidades de negociação, argumentação e liderança. Tudo isso na língua inglesa", destaca o estudante.
Pelo seu desempenho, o aluno conquistou um certificado assinado pelo secretário-geral da Havardmun, que pode ser utilizado ao se candidatar para pleitear uma bolsa em Harvard ou Yale. Ele também recebeu pela mesa diretora da simulação o título de "Phenomenal Delegate" (Delegado Fenomenal), pelo seu desempenho.
“Há uma infinidade de desafios que nosso mundo enfrenta hoje e, como líderes em ascensão neste mundo sempre tumultuado, é missão da Harvard Model United Nations ajudar a preparar nossos delegados com as habilidades que eles precisam para ter sucesso, desde falar em público e pesquisa substantiva até liderança e diplomacia”, disse o secretário-geral da HMUN, Calvin S. Osborne.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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