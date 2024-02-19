Especialista capixaba vai assumir gestão pecuária na África

Renata Erler: "“O Brasil é grande exportador de insumos como adubos, genética e sementes para o continente africano” Crédito: Divulgação

A zootecnista capixaba Renata Erler, especialista em gestão pecuária 360º, vai cruzar o Atlântico para exportar seu conhecimento pelo mundo. Além dos trabalhos de gestão pecuária em fazendas localizadas em diversas regiões do território nacional, agora sua lista inclui Angola, na África. Um grupo pecuário africano veio ao Brasil em busca de referências técnicas, escolhendo a Renata para trabalhar por lá.

As fazendas localizadas em Angola estão em fase de desenvolvimento e buscam otimizar a produção de gado de corte nelore – que tem genética exportada do Brasil.

A fazenda, desde a colônia, é produtora de café e foi abandonada à própria sorte devido à guerra civil angolana. A propriedade, de 30 mil hectares, começou a ser recuperada em 2018 com foco na pecuária sustentável.

A consultoria da capixaba Renata Erler foi contratada para ajustar os processos na área que já está recuperada e planejar o que será feito com a recuperação do restante da fazenda, uma área de mais de 20 mil hectares.

De acordo com a especialista, a região e o clima são bem parecidos com o Vale do Rio São Francisco, no Nordeste do Brasil.

Renata destaca que o Brasil é reconhecido como gigante no agronegócio e está exportando seu conhecimento e tecnologia do setor para o mundo: “O Brasil é grande exportador de insumos como adubos, genética e sementes para o continente africano”.

Ela ressalta também que a base genética do capim utilizado no Brasil, especialmente das braquiárias, tem origem africana: “Mas foi geneticamente melhorada aqui, principalmente através do trabalho desenvolvido pela Embrapa”, elogia Renata, de 38 anos, lembrando o trabalho de excelência desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Agora, essa mesma pastagem, com o melhoramento genético, está sendo levada para o outro lado do oceano, com seus aprimoramentos, a fim de ser utilizada para a pecuária de lá.