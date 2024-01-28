Nova praga ataca e ameaça lavouras no ES e na Bahia

Folha do cafeeiro atacada pela cochonilha, do gênero Pseudococcus Crédito: Incaper

Para combater a praga, o Incaper vem realizando o acompanhamento das lavouras, com o objetivo de aprimorar as estratégias de manejo que são repassadas para os produtores rurais.

Segundo o instituto, a Pseudococcus fica instalada nas plantas de conilon e coloniza no fruto, no caule, nos ramos e nas folhas. Com o calor acentuado, como ocorre nesta época do ano, as condições ambientais se tornam propícias para que a praga se prolifere com mais facilidade.

O engenheiro agrônomo e extensionista da unidade do Incaper em Rio Bananal , Bruno Pella, chamou a atenção para a presença da nova praga em uma lavoura de café conilon na região de Santa Emília, no município de Rio Bananal.

Segundo ele, em anos anteriores não foram registrados relatos de ocorrências desse tipo de cochonilha e os atuais prejuízos às plantações de café têm deixado produtores preocupados.

O entomologista e pesquisador do Incaper Renan Batista Queiroz explicou que, há alguns anos, as pesquisas apontaram resultados e estratégias de manejo apenas para o combate das pragas cochonilha-da-roseta, do gênero Planococcus, e a cochonilha-da-raiz, do gênero Dysmicoccus.

De acordo com o especialista, o produtor pode diferenciar essa nova espécie da cochonilha-da-roseta, ao observar que, no corpo da nova praga, é possível identificar dois filamentos ao final, semelhantes a duas pequenas antenas.

“Iremos intensificar as nossas pesquisas para que possamos trazer novos resultados e estratégias de controle e de combate a essa cochonilha”, explicou Queiroz.