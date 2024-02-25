ES terá “Capital das Cachoeiras” e “Capital do Petróleo e Gás”

Poço das Antas em Iúna e extração de petróleo em São Mateus Crédito: Divulgação

Sempre cabe mais uma capital simbólica. O Espírito Santo, pródigo nesses títulos, poderá brevemente ter uma cidade “Capital das Cachoeiras” e outra “Capital do Petróleo”. Os projetos criando essas denominações estão avançados na Assembleia Legislativa

Mazinho dos Anjos (PSDB) é o autor da proposição que confere a São Mateus , no Norte do Estado, o título de Capital Estadual de Petróleo e Gás.

“A primeira cidade capixaba onde jorrou petróleo foi São Mateus, em 1967, na localidade de Nativo. O petróleo mudou a geografia do Espírito Santo, e São Mateus foi o principal destaque com a instalação da Petrobras em seu território”, destaca o autor da proposta a respeito da importância de homenagear a cidade.

O projeto agora vai tramitar pelas Comissões de Justiça e de Finanças antes de seguir para votação pelo Plenário.

A CIDADE DAS CACHOEIRAS

Cidade que abriga um dos pontos mais famosos do Parque Nacional do Caparaó, o Poço das Antas, Iúna pode se tornar a Capital Capixaba das Cachoeiras, se o projeto apresentado pelo deputado Coronel Weliton (PTB) for aprovado - a propósito, projetos semelhantes não costumam ser rejeitados pelos parlamentares.

O parlamentar ressalta que belas cachoeiras ficam localizadas nas comunidades iunenses. No município estão os famosos Poço do Egito, Hidrolândia, Cachoeiras do Rogério e do Brás e o já citado Poço das Antas, entre outras quedas de água.

“Este projeto visa reconhecer a importância que as cachoeiras têm para alavancar o turismo”, explica Weliton.