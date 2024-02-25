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Leonel Ximenes

ES terá “Capital das Cachoeiras” e “Capital do Petróleo e Gás”

Projetos criando esses títulos estão avançados na Assembleia Legislativa

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

25 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Poço das Antas em Iúna e extração de petróleo em São Mateus
Poço das Antas em Iúna e extração de petróleo em São Mateus Crédito: Divulgação
Sempre cabe mais uma capital simbólica. O Espírito Santo, pródigo nesses títulos, poderá brevemente ter uma cidade “Capital das Cachoeiras” e outra “Capital do Petróleo”. Os projetos criando essas denominações estão avançados na Assembleia Legislativa.
Mazinho dos Anjos (PSDB) é o autor da proposição que confere a São Mateus, no Norte do Estado, o título de Capital Estadual de Petróleo e Gás.
“A primeira cidade capixaba onde jorrou petróleo foi São Mateus, em 1967, na localidade de Nativo. O petróleo mudou a geografia do Espírito Santo, e São Mateus foi o principal destaque com a instalação da Petrobras em seu território”, destaca o autor da proposta a respeito da importância de homenagear a cidade.
O projeto agora vai tramitar pelas Comissões de Justiça e de Finanças antes de seguir para votação pelo Plenário.

A CIDADE DAS CACHOEIRAS

Cidade que abriga um dos pontos mais famosos do Parque Nacional do Caparaó, o Poço das Antas, Iúna pode se tornar a Capital Capixaba das Cachoeiras, se o projeto apresentado pelo deputado Coronel Weliton (PTB) for aprovado - a propósito, projetos semelhantes não costumam ser rejeitados pelos parlamentares.
O parlamentar ressalta que belas cachoeiras ficam localizadas nas comunidades iunenses. No município estão os famosos Poço do Egito, Hidrolândia, Cachoeiras do Rogério e do Brás e o já citado Poço das Antas, entre outras quedas de água.
“Este projeto visa reconhecer a importância que as cachoeiras têm para alavancar o turismo”, explica Weliton.
O projeto receberá parecer das Comissões de Justiça, Turismo e Finanças. O deputado apresentou requerimento para que a proposta seja apreciada em regime de urgência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Economia Iúna São Mateus Turismo no ES Petróleo e gás Mazinho dos Anjos
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