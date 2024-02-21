Um “oásis” no Espírito Santo em meio à epidemia da dengue

O município de Divino de São Lourenço
apresenta-se como uma exceção na epidemia de dengue
que assola o Espírito Santo em 2024. Até as sete primeiras semanas do ano, segundo informações coletadas até esta terça-feira (20) pelo Ministério da Saúde, a cidade registrou apenas seis notificações da doença, um número consideravelmente baixo em comparação com outras regiões afetadas.
De acordo com informações repassadas pelo governo do Estado
, em reunião de acompanhamento da situação da dengue no Espírito Santo, o ES acumula 24.985 casos notificados, sendo que 10.955 foram confirmados.
O Ministério da Saúde também indicou que três óbitos foram confirmados por causa da doença e outros nove estão em investigação.
A dengue é transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água parada e limpa encontrada em recipientes como vasos de plantas, pneus velhos, recipientes descartáveis, entre outros. A transmissão ocorre quando o mosquito infectado pica uma pessoa e transmite o vírus para o seu sistema circulatório.
Especialistas consideram epidemia quando o número de infecções passa de 300 por cada 100 mil habitantes. É caso do Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro.