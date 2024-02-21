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Leonel Ximenes

Um “oásis” no Espírito Santo em meio à epidemia da dengue

Município teve até agora apenas seis casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 14:09

Públicado em 

21 fev 2024 às 14:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Divino de São Lourenço fica na região do Caparaó
Divino de São Lourenço fica na região do Caparaó Crédito: Divulgação
O município de Divino de São Lourenço apresenta-se como uma exceção na epidemia de dengue que assola o Espírito Santo em 2024. Até as sete primeiras semanas do ano, segundo informações coletadas até esta terça-feira (20) pelo Ministério da Saúde, a cidade registrou apenas seis notificações da doença, um número consideravelmente baixo em comparação com outras regiões afetadas.
De acordo com informações repassadas pelo governo do Estado, em reunião de acompanhamento da situação da dengue no Espírito Santo, o ES acumula 24.985 casos notificados, sendo que 10.955 foram confirmados.

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O Ministério da Saúde também indicou que três óbitos foram confirmados por causa da doença e outros nove estão em investigação.
A dengue é transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água parada e limpa encontrada em recipientes como vasos de plantas, pneus velhos, recipientes descartáveis, entre outros. A transmissão ocorre quando o mosquito infectado pica uma pessoa e transmite o vírus para o seu sistema circulatório.
Especialistas consideram epidemia quando o número de infecções passa de 300 por cada 100 mil habitantes. É caso do Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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