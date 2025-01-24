ES tem três dos 100 cientistas do Direito mais destacados do Brasil

Hermes Zaneti Júnior (de óculos), Marcelo Abelha Rodrigues e Carlos Henrique Bezerra Leite: reconhecimento acadêmico e científico Crédito: Divulgação

Três advogados do Espírito Santo foram incluídos na lista dos 100 cientistas mais destacados do Direito no Brasil, de acordo com o prestigiado ranking da AD Scientific Index: Marcelo Abelha Rodrigues, Hermes Zaneti Júnior e Carlos Henrique Bezerra Leite.

Abelha, que foi novamente incluído na lista, é advogado e professor do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ; Hermes Zaneti, por sua vez, é promotor de Justiça e mestre e doutor em Direito Processual e professor da Ufes; e Carlos Henrique Bezerra Leite, da FDV, atua nas áreas de Direitos Humanos e Direito do Trabalho.

A classificação é resultado de uma análise conduzida por uma instituição internacional independente e considerada de grande credibilidade no mundo acadêmico que avalia o impacto das publicações de cientistas e instituições em diversas áreas do conhecimento.

Alguns critérios são levados em consideração como a qualidade e o impacto da produção científica dos operadores do Direito, número de publicações, total de citações e outros indicadores que refletem a contribuição acadêmica dos pesquisadores.

O cientista do Direito mais bem colocado do Espírito Santo, entre os 100 classificados, é Hermes Zaneti, na 31ª posição; Marcelo Abelha ocupa a 44ª posição no ranking nacional, enquanto Bezerra Leite ficou na 69ª.

Além da área do Direito, o levantamento do AD Scientific Index avalia profissionais de diversas áreas do conhecimento, como Educação, Ciências Sociais e Humanas, Ciências Médicas e da Saúde, Engenharia e Tecnologia.