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Leonel Ximenes

ES tem três dos 100 cientistas do Direito mais destacados do Brasil

Conheça o perfil dos profissionais classificados pelo ranking internacional elaborado pela AD Scientific Index

Públicado em 

24 jan 2025 às 17:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hermes Zaneti Júnior (de óculos), Marcelo Abelha Rodrigues e Carlos Henrique Bezerra Leite: reconhecimento acadêmico e científico
Hermes Zaneti Júnior (de óculos), Marcelo Abelha Rodrigues e Carlos Henrique Bezerra Leite: reconhecimento acadêmico e científico Crédito: Divulgação
Três advogados do Espírito Santo foram incluídos na lista dos 100 cientistas mais destacados do Direito no Brasil, de acordo com o prestigiado ranking da AD Scientific Index: Marcelo Abelha Rodrigues, Hermes Zaneti Júnior e Carlos Henrique Bezerra Leite.
Abelha, que foi novamente incluído na lista, é advogado e professor do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes); Hermes Zaneti, por sua vez, é promotor de Justiça e mestre e doutor em Direito Processual e professor da Ufes; e Carlos Henrique Bezerra Leite, da FDV, atua nas áreas de Direitos Humanos e Direito do Trabalho.
A classificação é resultado de uma análise conduzida por uma instituição internacional independente e considerada de grande credibilidade no mundo acadêmico que avalia o impacto das publicações de cientistas e instituições em diversas áreas do conhecimento.
Alguns critérios são levados em consideração como a qualidade e o impacto da produção científica dos operadores do Direito, número de publicações, total de citações e outros indicadores que refletem a contribuição acadêmica dos pesquisadores.
O cientista do Direito mais bem colocado do Espírito Santo, entre os 100 classificados, é Hermes Zaneti, na 31ª posição; Marcelo Abelha ocupa a 44ª posição no ranking nacional, enquanto Bezerra Leite ficou na 69ª.
Além da área do Direito, o levantamento do AD Scientific Index avalia profissionais de diversas áreas do conhecimento, como Educação, Ciências Sociais e Humanas, Ciências Médicas e da Saúde, Engenharia e Tecnologia.
O ranking é elaborado desde 2021 e consolidou-se como uma importante referência para medir o impacto da produção científica em nível global. Mais informações no site da AD Scientific Index: https://search.app/NtVkthvCjDQVV5tL8.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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