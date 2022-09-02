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Leonel Ximenes

ES é o 2° Estado do país com mais presos aptos a votar

TRE vai instalar locais de votação em presídios na Grande Vitória e em Cachoeiro, Marataízes, Linhares, Colatina, Aracruz e São Mateus

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 13:51

Públicado em 

02 set 2022 às 13:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O voto de presos provisórios e adolescentes internados é garantido pela Constituição Federal
O voto de presos provisórios e adolescentes internados é garantido pela Constituição Federal Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE
Um dos menores Estados da federação em população e tamanho, o Espírito Santo, entretanto, é o segundo do país com o maior número de presos provisórios e adolescentes aptos a votar em 2 de outubro. Com 1.276 eleitores nesse segmento, o ES só perde para o gigante São Paulo, que tem 5.252 com direito a voto.
É um dado surpreendente considerando as dimensões territoriais e populacionais do Espírito Santo. Aos números: o ES tem expressivos 9,9% do eleitorado de presos no país (12.932 detentos aptos a votar), embora tenha apenas 2,2% da população geral e 0,54% do território brasileiro.

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A legislação brasileira não permite que o preso condenado por sentença criminal transitada em julgado (não cabe mais recurso) vote. Ou seja, o preso que tem "pena definida" perde os direitos políticos - fica impedido de votar e de ser votado enquanto durarem os efeitos da condenação.
O voto de presos provisórios e adolescentes internados é garantido pela Constituição Federal. Os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa têm direito ao voto, mesmo em regime de internação, pois não respondem criminalmente e seus direitos políticos não sofrem suspensão.

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Para que presos provisórios e adolescentes possam votar, servidores do TRE-ES percorreram os Centros de Detenção Provisória (CDP’s) e Unidades de Atendimento Socioeducativo do Estado para fazer o cadastramento eleitoral.
Atualmente, a Sejus e o Iases contam com unidades neste regime nos municípios de Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana, na Região Metropolitana; além de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Linhares, Colatina, Aracruz e São Mateus. Nestes locais, o TRE-ES vai instalar locais de votação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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