Em tempo de Copa do Mundo, Campeonato Rural agita o interior do ES

Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland? Esqueça as estrelas da Copa do Mundo 2026: em Alfredo Chaves, as atenções estarão voltadas para os craques do futebol amador local, que neste domingo (28) entram em campo para a rodada de abertura do Campeonato Municipal Rural 2026.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





A tradicional competição terá início no Estádio Carlos Soares Pinto, localizado no bairro Ouro Branco, na sede do município, reunindo atletas, famílias e torcedores das comunidades rurais em mais uma grande celebração do esporte amador.





Ao todo, sete equipes disputarão o título desta edição: Santo Antônio, Macrina, Quarto Território, Matilde, Barra de Batatal, Caco do Pote e São Bento de Urânia. A competição será realizada entre os dias 28 de junho e 5 de setembro, percorrendo diversas comunidades do município e fortalecendo a integração entre os moradores do campo.