Em tempo de Copa do Mundo, Campeonato Rural agita o interior do ES

Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland? Esqueça as estrelas da Copa do Mundo 2026: em Alfredo Chaves, as atenções estarão voltadas para os craques do futebol amador local, que neste domingo (28) entram em campo para a rodada de abertura do Campeonato Municipal Rural 2026.
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A tradicional competição terá início no Estádio Carlos Soares Pinto, localizado no bairro Ouro Branco, na sede do município, reunindo atletas, famílias e torcedores das comunidades rurais em mais uma grande celebração do esporte amador.
Ao todo, sete equipes disputarão o título desta edição: Santo Antônio, Macrina, Quarto Território, Matilde, Barra de Batatal, Caco do Pote e São Bento de Urânia. A competição será realizada entre os dias 28 de junho e 5 de setembro, percorrendo diversas comunidades do município e fortalecendo a integração entre os moradores do campo.
A rodada de abertura contará com três partidas: 9h30 - Santo Antônio x Macrina; 12h - Quarto Território x Matilde e 14h30 - Caco do Pote x Barra de Batatal.
Promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Alfredo Chaves, o campeonato será disputado no sistema de pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando entre si. A cada rodada, uma equipe ficará de folga.
Ao final da primeira fase, os quatro mais bem colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas nos confrontos entre 1º x 4º e 2º x 3º colocados. Os vencedores seguem para a grande final, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar.
A competição ficou 13 anos paralisada, mas voltou com força em 2025.
Em tempo: Neymar, no ano que vem tem vaga no Municipal Rural. Cuide-se.