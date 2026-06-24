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Coluna Leonel Ximenes

Em tempo de Copa do Mundo, Campeonato Rural agita o interior do ES

Sete equipes disputarão o título da tradicional competição que mobiliza comunidades rurais

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 13:52

Públicado em 

24 jun 2026 às 13:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lance de um jogo do Campeonato Municipal Rural 2025 de Alfredo Chaves
Lance de um jogo do Campeonato Municipal Rural 2025 de Alfredo Chaves Divulgação

Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland? Esqueça as estrelas da Copa do Mundo 2026: em Alfredo Chaves, as atenções estarão voltadas para os craques do futebol amador local, que neste domingo (28) entram em campo para a rodada de abertura do Campeonato Municipal Rural 2026.


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 A tradicional competição terá início no Estádio Carlos Soares Pinto, localizado no bairro Ouro Branco, na sede do município, reunindo atletas, famílias e torcedores das comunidades rurais em mais uma grande celebração do esporte amador.


Ao todo, sete equipes disputarão o título desta edição: Santo Antônio, Macrina, Quarto Território, Matilde, Barra de Batatal, Caco do Pote e São Bento de Urânia. A competição será realizada entre os dias 28 de junho e 5 de setembro, percorrendo diversas comunidades do município e fortalecendo a integração entre os moradores do campo.

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A rodada de abertura contará com três partidas: 9h30 - Santo Antônio x Macrina; 12h - Quarto Território x Matilde e 14h30 - Caco do Pote x Barra de Batatal.


 Promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Alfredo Chaves, o campeonato será disputado no sistema de pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando entre si. A cada rodada, uma equipe ficará de folga. 


Ao final da primeira fase, os quatro mais bem colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas nos confrontos entre 1º x 4º e 2º x 3º colocados. Os vencedores seguem para a grande final, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar.


A competição ficou 13 anos paralisada, mas voltou com força em 2025.


Em tempo: Neymar, no ano que vem tem vaga no Municipal Rural. Cuide-se.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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