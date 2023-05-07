Donos de imóvel atingido por incêndio de shopping serão indenizados no ES

Segundo consta no processo, a abertura na parte superior do shopping facilitou, com a circulação de ar, a alimentação das chamas Crédito: Divulgação

Um casal proprietário de um prédio que foi atingido por um incêndio em um shopping, em Guarapari , será indenizado em R$ 24 mil pelos proprietários do centro comercial. A sentença foi proferida pelo Juiz da 3° Vara Cível de Guarapari, que considerou que houve danos morais no episódio.

Segundo a sentença, os donos do prédio foram surpreendidos com o incêndio de grave proporção do imóvel vizinho e ao tentarem se afastar do local, foram intoxicados com o grande volume de fumaça, tendo ainda que os residentes serem resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Os proprietários do shopping, por sua vez, argumentaram que o incêndio teria ocorrido em imóvel edificado pelo locatário e que as obrigações de fiscalizar as determinações legais de segurança são do Poder Público. Porém, ao analisar os fatos, o magistrado percebeu que a responsabilidade aplicável é objetiva, pois o dono do prédio vizinho, por força de lei, é o responsável pelo mau uso da propriedade.

Conforme consta no processo, foi investigado que o fogo teria se originado por um fenômeno termoelétrico e que sua propagação ocorreu por condução e irradiação nos diversos materiais existentes na área e que a abertura na parte superior do shopping facilitou, com a circulação de ar, a alimentação das chamas, o aumento de temperatura e o aumento de velocidade de combustão. Consta também que o local estava em processo de regularização do alvará de licença do Corpo de Bombeiros e que esse documento estaria vencido.