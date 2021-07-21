Do banho de sangue ao banho de segurança no ES

Planalto Serrano, na Serra, bairro que sofre a violência do tráfico de drogas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Num passado recente, Planalto Serrano era sinônimo de violência. Era. Nos seis primeiros meses deste ano, entretanto, os índices de homicídio caíram 42% no bairro da Serra , em relação ao mesmo período de 2020. E agora o local terá um reforço: a prefeitura anunciou nesta terça-feira (20) que será construído no bairro um posto permanente da Guarda Municipal, o quarto da maior cidade do Estado.

O objetivo da unidade é reforçar as ações de combate à violência na região, especialmente o tráfico de drogas. A Prefeitura da Serra diz que essa é mais uma medida que visa a retirar a cidade da constrangedora lista dos municípios com as maiores médias de mortes violentas do país

De janeiro a junho, Planalto Serrano sofreu cinco homicídios. De acordo com o secretário de Defesa Social da Serra, Fabrício Dutra, a atuação da Guarda Municipal na região foi reforçada. “Continuamos intensificando o patrulhamento. Na praça do Bloco A temos uma viatura de apoio permanente”, disse.

O projeto do posto da Guarda Municipal de Planalto Serra começou a ser concebido nesta semana e a prefeitura diz que pretende inaugurá-lo em em janeiro do ano que vem.

Segundo a PMS, o efetivo da Guarda foi acrescido em 60% desde janeiro e novas armas, coletes e demais equipamentos de segurança foram adquiridos. Essas ações, de acordo com a prefeitura, contribuíram para reduzir em 16,7% o índice de roubos a estabelecimentos comerciais, além de 25,5% os roubos a pessoas em vias públicas no comparativo com o mesmo período de 2020.

A vigilância também foi reforçada com a instalação de 94 novas câmeras de videomonitoramento, chegando a 120 no total. O Cerco Eletrônico da Serra já tem os pontos de instalação mapeados e a licitação encaminhada. Após a instalação, as imagens serão compartilhadas com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp)

SERRA, ENTRE AS CIDADES MAIS VIOLENTAS DO PAÍS

Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que Cariacica é o município mais violento do Espírito Santo, segundo levantamento que ainda insere outros quatro do Estado: Linhares, Serra, Vitória e Vila Velha.

Na classificação pela nota geral, Cariacica ocupa o 25º lugar, enquanto Linhares é o 53º, Serra é o 71º, Vila Velha, o 82º, e, por fim, Vitória está no 104º lugar.