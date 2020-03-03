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Leonel Ximenes

Deputados recebem broches da Assembleia para serem identificados

Assessoria do Legislativo informa que cada peça custou R$ 20, perfazendo R$ 600 no total

Publicado em 03 de Março de 2020 às 19:51

Públicado em 

03 mar 2020 às 19:51
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O broche deixado na mesa dos parlamentares com a mensagem do presidente da Ales, Erick Musso Crédito: Foto do leitor
Os 30 deputados estaduais receberam hoje (3) broches de lapela, com o brasão oficial do Espírito Santo, para serem identificados. Segundo a assessoria da Assembleia Legislativa, foram confeccionados 30 broches ao custo unitário de R$ 20 - R$ 600 no total.
Segundo o Legislativo, o objetivo é identificar os parlamentares como já é prática no Tribunal de Justiça, com os desembargadores, Ministério Público do Estado e no Congresso Nacional com deputados federais e senadores.

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O material foi deixado na mesa de cada um dos 30 parlamentares com uma mensagem do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). Eis o texto: “A força do Poder Legislativo está nas nossas vozes, nas nossas ações e, agora, também no nosso peito. A nossa responsabilidade continua sendo a mesma: entregar para a população capixaba, que nos confiou essa nobre missão de representá-la, resultados concretos. Um abraço, Erick Musso, presidente”.
A assessoria da Assembleia diz que os broches foram feitos a pedido de alguns deputados, mas o seu uso não é obrigatório.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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