Deputados recebem broches da Assembleia para serem identificados

O material foi deixado na mesa de cada um dos 30 parlamentares com uma mensagem do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). Eis o texto: “A força do Poder Legislativo está nas nossas vozes, nas nossas ações e, agora, também no nosso peito. A nossa responsabilidade continua sendo a mesma: entregar para a população capixaba, que nos confiou essa nobre missão de representá-la, resultados concretos. Um abraço, Erick Musso, presidente”.