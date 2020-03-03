Deputados recebem broches da Assembleia para serem identificados

Os 30 deputados estaduais receberam hoje (3) broches de lapela, com o brasão oficial do Espírito Santo, para serem identificados. Segundo a assessoria da Assembleia Legislativa
, foram confeccionados 30 broches ao custo unitário de R$ 20 - R$ 600 no total.
O material foi deixado na mesa de cada um dos 30 parlamentares com uma mensagem do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). Eis o texto: “A força do Poder Legislativo está nas nossas vozes, nas nossas ações e, agora, também no nosso peito. A nossa responsabilidade continua sendo a mesma: entregar para a população capixaba, que nos confiou essa nobre missão de representá-la, resultados concretos. Um abraço, Erick Musso, presidente”.
A assessoria da Assembleia diz que os broches foram feitos a pedido de alguns deputados, mas o seu uso não é obrigatório.