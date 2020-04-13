Deputado quer que morte de policiais pela Covid-19 seja considerada acidente de trabalho

“Somando as duas polícias, são cerca de 10 mil homens e mulheres dedicados a fazer um serviço essencial, que não pode parar. Com isso, ficam expostos não só às ameaças do crime, mas também de infecção pelo vírus. E mesmo usando os equipamentos de proteção individual, correm perigo, aumentando os riscos não só a eles, mas para os parentes deles. Inúmeros policiais são os únicos chefes de suas famílias e que têm de prover o sustento até para os netos”.