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Leonel Ximenes

Deputado quer que morte de policiais pela Covid-19 seja considerada acidente de trabalho

Projeto de Danilo Bahiense (PSL), se aprovado, vai garantir o pagamento de pensão especial aos dependentes do agente

Públicado em 

13 abr 2020 às 15:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais militares: mais risco durante a pandemia
Policiais militares: mais risco durante a pandemia Crédito: Sesp/Divulgação
O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PSL) apresentou nesta segunda-feira (13) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 26/2020, que aborda a questão da infecção pelo novo coronavírus para agentes de segurança. Segundo o texto, a morte comprovada, pelo vírus, de policiais civis e militares será considerada como acidente de serviço, garantindo, assim, o pagamento de pensão especial aos dependentes.
O parlamentar, que é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, explicou que conversa diariamente com servidores para verificar a rotina no exercício de patrulhamento e de polícia judiciária.
“Somando as duas polícias, são cerca de 10 mil homens e mulheres dedicados a fazer um serviço essencial, que não pode parar. Com isso, ficam expostos não só às ameaças do crime, mas também de infecção pelo vírus. E mesmo usando os equipamentos de proteção individual, correm perigo, aumentando os riscos não só a eles, mas para os parentes deles. Inúmeros policiais são os únicos chefes de suas famílias e que têm de prover o sustento até para os netos”.

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Bahiense disse que outros Estados têm reconhecido os riscos do trabalho dos policiais durante esta pandemia. No Pará, segundo o deputado, o governador Helder Barbalho (MDB) publicou, na última quarta-feira (8), decreto que reconhece a morte desses trabalhadores pelo novo coronavírus como acidente de trabalho.
Caso o projeto de Bahiense seja aprovado, a comprovação do óbito pela infecção virótica ocorreria a partir de laudos do Departamento Médico-Legal (DML), do Serviço Médico-Legal (SML) ou por médico devidamente registrado em Conselho Regional de Medicina (CRM).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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