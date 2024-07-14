Depois do acidente aéreo, Rizk promete "rezar de joelhos” em Fátima

E por que voltar? É que Rizk esteve em Portugal, recentemente, para participar de um fórum jurídico promovido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
, em Lisboa, e aproveitou para visitar o santuário mariano na cidade de Fátima.
“Fui a Fátima na semana retrasada agradecer e vi algumas pessoas caminhando de joelhos por lá. Pretendo também fazer o mesmo além de acender uma vela”, diz o presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil, que escapou ileso do avião que teve que fazer um pouso forçado no litoral fluminense.
No santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima, Rizk afirma que se comoveu ao presenciar algumas cenas de devoção e fé: “Fiquei impactado com as pessoas andando de joelho. Agradeci bastante a Deus por tudo na minha vida. Somente agradeci”.
Apesar dos momentos dramáticos, Rizk, de volta ao convívio com a família em Vitória, se mostra mais aliviado. Fanático pelo velho Fusca e dono de um modelo antigo e bem preservado, ele chega a brincar com a situação. “O pior que lá em cima eu me senti num Fusca voador. O problema é que quando morre o motor do avião, não tem acostamento - o negócio é ir para a praia mesmo.”
E arremata: “Me preparei para subir aos céus. Mas não foi agora”.
Pra que pressa, né, Rizk?