Depois do acidente aéreo, Rizk promete "rezar de joelhos” em Fátima

Rizk acende uma vela no Santuário de Fátima, em Portugal Crédito: Divulgação

E por que voltar? É que Rizk esteve em Portugal, recentemente, para participar de um fórum jurídico promovido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , em Lisboa, e aproveitou para visitar o santuário mariano na cidade de Fátima.

“Fui a Fátima na semana retrasada agradecer e vi algumas pessoas caminhando de joelhos por lá. Pretendo também fazer o mesmo além de acender uma vela”, diz o presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil, que escapou ileso do avião que teve que fazer um pouso forçado no litoral fluminense.

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No santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima, Rizk afirma que se comoveu ao presenciar algumas cenas de devoção e fé: “Fiquei impactado com as pessoas andando de joelho. Agradeci bastante a Deus por tudo na minha vida. Somente agradeci”.

Apesar dos momentos dramáticos, Rizk, de volta ao convívio com a família em Vitória, se mostra mais aliviado. Fanático pelo velho Fusca e dono de um modelo antigo e bem preservado, ele chega a brincar com a situação. “O pior que lá em cima eu me senti num Fusca voador. O problema é que quando morre o motor do avião, não tem acostamento - o negócio é ir para a praia mesmo.”

E arremata: “Me preparei para subir aos céus. Mas não foi agora”.