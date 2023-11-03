Depois de dois atos pela Palestina, ES terá marcha pró-Israel

As capixabas Erica Campell e a mãe, Luciana, são recebidas pela família no Aeroporto de Vitória ao voltarem de Israel, no dia 12 de outubro Crédito: Arquivo pessoal

A Associação dos Pastores Evangélicos da Serra (Apes) está apoiando a marcha pró- Israel que será realizada no próximo dia 12, no município. O ato em favor do povo israelense acontece após a realização de duas manifestações públicas em Vitória em favor da causa palestina, em outubro.

A marcha pró-Israel terá concentração às 8h30 atrás do Terminal Laranjeiras do Transcol; às 10h, começará a caminhada em direção ao Parque da Cidade, em Valparaíso.

“Venha com sua família”, escreveu a Apes em suas redes sociais, que também publicou o desenho do mapa do Espírito Santo empunhando as bandeiras do Brasil e de Israel, país que está em guerra com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. É esperada a presença do rabino Avraham Levy Ben Avraham no ato do dia 12.

“O objetivo desta marcha é deixar claro que o povo capixaba nunca estará ao lado do terrorismo, cujo alvo é todo judeu não só em Israel, bem como espalhados entre as nações”, diz Yehudah Kol'El Ben Avraham, morador da Serra e um dos organizadores da marcha.