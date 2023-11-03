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Leonel Ximenes

Depois de dois atos pela Palestina, ES terá marcha pró-Israel

Caminhada no próximo dia 12 tem apoio de pastores evangélicos

Públicado em 

03 nov 2023 às 14:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Erica Campell e sua mãe Lucia voltaram de Israel
As capixabas Erica Campell e a mãe, Luciana, são recebidas pela família no Aeroporto de Vitória ao voltarem de Israel, no dia 12 de outubro Crédito: Arquivo pessoal
A Associação dos Pastores Evangélicos da Serra (Apes) está apoiando a marcha pró-Israel que será realizada no próximo dia 12, no município. O ato em favor do povo israelense acontece após a realização de duas manifestações públicas em Vitória em favor da causa palestina, em outubro.
A marcha pró-Israel terá concentração às 8h30 atrás do Terminal Laranjeiras do Transcol; às 10h, começará a caminhada em direção ao Parque da Cidade, em Valparaíso.

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“Venha com sua família”, escreveu a Apes em suas redes sociais, que também publicou o desenho do mapa do Espírito Santo empunhando as bandeiras do Brasil e de Israel, país que está em guerra com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. É esperada a presença do rabino Avraham Levy Ben Avraham no ato do dia 12.

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“O objetivo desta marcha é deixar claro que o povo capixaba nunca estará ao lado do terrorismo, cujo alvo é todo judeu não só em Israel, bem como espalhados entre as nações”, diz Yehudah Kol'El Ben Avraham, morador da Serra e um dos organizadores da marcha.
"Capixabas e brasileiros marcharemos em paz. Temos o direito de fazer ecoar a nossa voz, que é contrária a esse holocausto que se estabeleceu e tem sido normalizado por muitos. Que haja paz para Israel e também aos palestinos"
Yehudah Kol'El Ben Avraham - Morador da Serra e um dos organizadores da Marcha Pró-Israel 
Na Capital, já foram realizados dois atos públicos em favor da causa palestina: no dia 11, promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Armazém do Campo; e nesta quarta-feira (1º), na Praça Costa Pereira, liderada por partidos e entidades de esquerda.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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