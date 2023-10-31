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Leonel Ximenes

Vitória terá mais uma manifestação de solidariedade ao povo palestino

Ato público está sendo promovido por partidos e entidades de esquerda

Públicado em 

31 out 2023 às 15:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ato em São Paulo pede paz na Faixa de Gaza
Ato em São Paulo, no dia 18 de outubro, pede paz na Faixa de Gaza Crédito: Agência Brasil/Paulo Pinto
Depois do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que promoveu uma manifestação em prol da causa palestina no último dia 11, no Armazém do Campo, no Centro de Vitória, agora é a vez de partidos e organizações de esquerda realizarem um ato de solidariedade ao povo palestino, nesta quarta-feira (1º), a partir das 17h, na Praça Costa Pereira, também no Centro da Capital.
Ao todo, 18 instituições estão promovendo a manifestação em favor dos palestinos. Entre os partidos, PT, PSTU, Unidade Popular (UP), PSOL, PCB e PCdoB.

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Adufes (Associação dos Docentes da Ufes), MST, UJC, Cebrapaz, Esquerda Marxista, MCSCuba,Uesc e CSP são algumas das entidades que estão à frente do ato público.
“Sob o pretexto de responder ao ataque de 7 de outubro do movimento islâmico Hamas, que vitimou 1.300 israelenses, o governo de Israel despeja toneladas de bombas sobre 2,3 milhões de palestinos que vivem na Faixa de Gaza, assassinando, até a presente data, mais de de 7.703 pessoas, entre elas 3.595 crianças”, escreveu a UP em suas páginas nas redes sociais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Centro de Vitória Praça Costa Pereira PT PCdoB PSOL PCB Mst Faixa de Gaza Palestina Hamas
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