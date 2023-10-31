Vitória terá mais uma manifestação de solidariedade ao povo palestino

Ao todo, 18 instituições estão promovendo a manifestação em favor dos palestinos. Entre os partidos, PT, PSTU, Unidade Popular (UP), PSOL, PCB e PCdoB.
Adufes (Associação dos Docentes da Ufes), MST, UJC, Cebrapaz, Esquerda Marxista, MCSCuba,Uesc e CSP são algumas das entidades que estão à frente do ato público.
“Sob o pretexto de responder ao ataque de 7 de outubro do movimento islâmico Hamas
, que vitimou 1.300 israelenses, o governo de Israel despeja toneladas de bombas sobre 2,3 milhões de palestinos que vivem na Faixa de Gaza, assassinando, até a presente data, mais de de 7.703 pessoas, entre elas 3.595 crianças”, escreveu a UP em suas páginas nas redes sociais.