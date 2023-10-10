Vitória terá ato público em favor do povo palestino

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vai promover, nesta quarta-feira (11), às 18h, o Ato Cultural em Solidariedade ao Povo Palestino, no Armazém do Campo Vitória, no Centro da Capital
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“O MST reconhece e apoia o direito do povo palestino de lutar pelo estabelecimento de um Estado independente em toda a Palestina, onde todos os cidadãos, independentemente de sua religião ou origem étnica, possam viver em paz e igualdade”, diz a entidade.
Todo o valor arrecadado com a venda de bebidas e comidas durante o ato político será destinado à campanha em prol da causa palestina.
“Contamos com a colaboração e apoio de todxs (sic) para a realização dessa importante missão. Juntos, vamos fortalecer a luta por uma Palestina livre e soberana”, diz o MST na convocação do ato nas suas redes sociais.
No ato convocatório, o MST não chega a citar o conflito entre Israel
e o Hamas, território habitado por mais de 2 milhões de palestinos.
O Armazém do Campo Vitória, que pertence ao MST, fica na Rua Dionísio Rosendo, 120, Centro.