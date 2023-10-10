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Leonel Ximenes

Vitória terá ato público em favor do povo palestino

"Juntos, vamos fortalecer a luta por uma Palestina livre e soberana", diz entidade promotora da manifestação que será realizada nesta quarta-feira (11), às 18h, no Centro

Públicado em 

10 out 2023 às 16:38
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Imagem postada pelo MST para convocação do ato cultural em Vitória
Imagem postada pelo MST para convocação do ato cultural em Vitória Crédito: Instagram
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vai promover, nesta quarta-feira (11), às 18h, o Ato Cultural em Solidariedade ao Povo Palestino, no Armazém do Campo Vitória, no Centro da Capital.
“O MST reconhece e apoia o direito do povo palestino de lutar pelo estabelecimento de um Estado independente em toda a Palestina, onde todos os cidadãos, independentemente de sua religião ou origem étnica, possam viver em paz e igualdade”, diz a entidade.
Todo o valor arrecadado com a venda de bebidas e comidas durante o ato político será destinado à campanha em prol da causa palestina.

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“Contamos com a colaboração e apoio de todxs (sic) para a realização dessa importante missão. Juntos, vamos fortalecer a luta por uma Palestina livre e soberana”, diz o MST na convocação do ato nas suas redes sociais.
No ato convocatório, o MST não chega a citar o conflito entre Israel e o Hamas, território habitado por mais de 2 milhões de palestinos.
O Armazém do Campo Vitória, que pertence ao MST, fica na Rua Dionísio Rosendo, 120, Centro.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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