Delegados sugerem suspensão de operações policiais não urgentes no ES

Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

As duas entidades que representam os delegados de polícia do Estado enviaram ao delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e ao Conselho Geral da Polícia Civil um documento pedindo medidas de proteção aos servidores da PC contra o contágio do coronavírus . Uma das medidas reivindicadas é a suspensão de operações policiais que não tenham urgência.

Outra providência reivindicada à cúpula da Polícia Civil é a redução do horário de atendimento ao público, com rodízio de servidores e adoção de trabalho em casa (home office) para funções compatíveis com essa modalidade de atividade.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do ES (Sindepes) e a Associação dos Delegados de Polícia do ES (Adelpo-ES) sugerem também a suspensão de atendimento ao público externo nas unidades policiais que, pela precariedade da sua estrutura física, não tenham padrões mínimos de salubridade e, por isso, impeçam a assepsia de servidores e da população.

Foi solicitada ainda a elaboração de um plano emergencial para garantir o pleno funcionamento dos plantões policiais que eventualmente vierem a sofrer com a falta de servidores afastados para o regime de quarentena

Outra preocupação manifestada pelas entidades dos delegados é em relação à aglomeração de pessoas nas recepções das unidades policiais. O Sindepes e a Adelpo-ES sugerem a distribuição de senhas com data e horário agendado para atendimento, que deverá ser preferencialmente individual.

Outras sugestões foram elencadas pelas entidades: reforço no fornecimento de álcool em gel , sabonete líquido e material de limpeza em todas as unidades policiais; fornecimento de equipamento de proteção individual para evitar contágio aos policiais que lidam diretamente com pessoas detidas ou presas; e orientação às equipes terceirizadas de limpeza que reforcem a assepsia de teclados, telefones, mesas de trabalho, superfícies metálicas e outros ambientes passíveis de contaminação, entre outras medidas de caráter preventivo de saúde e administrativo.

“A ideia do ofício é apresentar sugestões de uma forma clara e que devem ser avaliadas segundo sua pertinência. Algumas sugestões já foram adotadas por outras Polícias, outras são peculiares à nossa instituição. Obviamente são sugestões apresentadas ao crivo do administrador. O que ele achar pertinente para o momento que se adote, e o que não achar pertinente, que não se adote, mas que observe essas possibilidades”, explica Ana Cecília Mangaravite, presidente do Sindepes.