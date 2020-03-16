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Covid-19

Resposta a coronavírus domina debate democrata nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o senador Bernie Sander afirmam que convocariam as Forças Armadas para participar no plano de combate à doença

Publicado em 16 de Março de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 12:57
Donald Trump Crédito: Jim Bourg
A resposta do presidente dos EUA, Donald Trump, à pandemia do coronavírus dominou a primeira parte do debate entre os pré-candidatos democratas na noite desse domingo (15).
O senador Bernie Sanders, cuja principal plataforma de campanha é a criação de um sistema de saúde universal similar ao brasileiro SUS, afirmou que a crise não teria chegado à gravidade atual caso tal estrutura existisse. "Em meio a esta epidemia, há pessoas na indústria farmacêutica pensando 'uau, esta é uma ótima oportunidade para ganhar uma fortuna", disse Sanders. Uma de suas propostas para a crise é que o Estado banque a medicação dos afetados pelo vírus.
Biden, cuja campanha foi endossada pela maior parte dos pré-candidatos que desistiram da disputa, assumiu um tom mais moderado.
Questionado sobre uma declaração que havia feito mais cedo, de que os americanos, durante a pandemia, não estavam interessados na revolução política de Sanders, ele citou a urgência da questão. "Nós temos problemas para resolver agora neste momento", disse. "O que a sua revolução irá fazer? Atrapalhar tudo durante esse tempo?"
Biden propôs que o governo federal liderasse e organizasse uma resposta em nível nacional para a pandemia, algo que ele considera que a gestão Trump não tem feito.

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Forças Armadas

Ambos afirmaram que convocariam as Forças Armadas para participar no plano de combate à doença, embora Sanders tenha sido mais vago em sua resposta. Trump tem sido criticado por não ter acionado os militares.
Os dois pré-candidatos são septuagenários e fazem parte, portanto, do grupo de risco dos idosos. Sobre as precauções que estavam tomando, afirmaram que cancelaram eventos públicos, têm lavado as mãos frequentemente e usado álcool em gel.
Este foi o primeiro debate entre Biden e Sanders desde que uma série de pré-candidatos desistiu da disputa pela nomeação democrata após as prévias da Carolina do Sul, em 29 de fevereiro.

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