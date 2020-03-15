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Teste de Donald Trump para coronavírus dá negativo, anuncia Casa Branca

Na sexta-feira (13), o presidente americano recuou e informou que tinha sido testado pelos médicos da Casa Branca

Publicado em 14 de Março de 2020 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 21:23
A Casa Branca informou na noite deste sábado (14) que o teste de coronavírus do presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, deu negativo.
Na sexta-feira (13), o presidente americano recuou e informou que tinha sido testado pelos médicos da Casa Branca. Inicialmente, Trump minimizou o risco de ter contraído a doença, e que se fizesse o exame, não seria pelo contato com o presidente Jair Bolsonaro e as autoridades brasileiras no último sábado (7).
Após encontro de Bolsonaro com Trump, foi divulgado que quatro pessoas que acompanharam o presidente brasileiro testaram positivo para o coronavírus. O secretário de Comunicação do Planalto, Fabio Wajngarten, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a advogada do presidente, Karina Kuka, e o indicado a embaixada do Brasil nos EUA, o diplomata Nestor Forster.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Isac Nóbrega/PR

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