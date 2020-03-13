Trump: não tenho nenhum sintoma, tive ótima reunião com Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado durante entrevista coletiva sobre o jantar que teve no último sábado (7) com o presidente Jair Bolsonaro, após a notícia de que o líder do Brasil teria sido monitorado por coronavírus e de que o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, teve confirmação da doença. "Não tenho nenhum sintoma de coronavírus, tive uma ótima reunião com Bolsonaro", afirmou Trump.

O presidente americano ainda elogiou Bolsonaro, dizendo que ele "tem feito um ótimo trabalho" na administração do País. Questionado se mantém contato com o Brasil sobre isso, Trump respondeu que tem mantido contato com os países sobre o coronavírus, mas também disse que, no caso de Bolsonaro, houve uma suspeita, que já foi descartada. "Houve a notícia de que ele poderia ter, mas ele não tem", comentou.