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Covid-19

Federação adia Liga das Nações de vôlei por conta do coronavírus

Anunciado nesta sexta-feira (13), a decisão da entidade levou em conta a orientação das autoridades nacionais e globais em meio à pandemia de coronavírus

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:04
Uma nova data da competição ainda não foi definida Crédito: Divulgação FIVB
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) adiou a Liga das Nações de vôlei 2020 para depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A data oficial, porém, ainda não foi confirmada.
Anunciado nesta sexta-feira (13), a decisão da entidade levou em conta a orientação das autoridades nacionais e globais em meio à pandemia de coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"A saúde e o bem-estar de atletas, oficiais e torcedores, é a maior prioridade da FIVB e essa medida de precaução está sendo adotada no melhor interesse de todos os envolvidos", diz o comunicado oficial.

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Já os eventos do vôlei de praia serão avaliados individualmente pela FIVB.
Além do futebol, outros esportes olímpicos também estão sendo afetados pela disseminação global do coronavírus. A NBA foi suspensa, o Jogo das Estrelas foi adiado, o NBB terá partidas com portões fechados, e a ATP suspendeu todos os torneios de tênis por seis semanas.
Outro anuncio feito nesta sexta que afetou o universo do esporte foi o adiamento da Maratona de Boston, que aconteceria em 20 de abril. Agora, o evento será realizado no dia 14 de setembro.
"Entendemos nosso papel, juntamente com nossos parceiros, de garantir um ambiente seguro para todos os participantes, voluntários, espectadores e apoiadores que atendam aos padrões estabelecidos por esses funcionários", disse Tom Grilk, CEO da Associação Atlética de Boston (BAA).

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