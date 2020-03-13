Federação adia Liga das Nações de vôlei por conta do coronavírus

Uma nova data da competição ainda não foi definida Crédito: Divulgação FIVB

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) adiou a Liga das Nações de vôlei 2020 para depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A data oficial, porém, ainda não foi confirmada.

Anunciado nesta sexta-feira (13), a decisão da entidade levou em conta a orientação das autoridades nacionais e globais em meio à pandemia de coronavírus.

"A saúde e o bem-estar de atletas, oficiais e torcedores, é a maior prioridade da FIVB e essa medida de precaução está sendo adotada no melhor interesse de todos os envolvidos", diz o comunicado oficial.

Já os eventos do vôlei de praia serão avaliados individualmente pela FIVB.

Além do futebol, outros esportes olímpicos também estão sendo afetados pela disseminação global do coronavírus. A NBA foi suspensa, o Jogo das Estrelas foi adiado, o NBB terá partidas com portões fechados, e a ATP suspendeu todos os torneios de tênis por seis semanas.

Outro anuncio feito nesta sexta que afetou o universo do esporte foi o adiamento da Maratona de Boston, que aconteceria em 20 de abril. Agora, o evento será realizado no dia 14 de setembro.