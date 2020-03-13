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Covid-19

Bundesliga volta atrás e suspende Alemão por causa do coronavírus

A Bundesliga anunciou que seguirá o exemplo de outras ligas e suspenderá o campeonato. Itália, França, Inglaterra, Espanha e Portugal adotaram a mesma medida

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 16:36
A Bundesliga anunciou que seguirá o exemplo de outras ligas e suspenderá o campeonato Crédito: Reprodução Twitter
Única entre as grandes ligas da Europa que tinha mantido a rodada do fim de semana, a Bundesliga voltou atrás e anunciou a suspensão do Campeonato Alemão já a partir deste fim de semana, quando seria disputada a 26ª rodada.
Durante a manhã desta sexta-feira (13), a organização da competição havia informado que os jogos seriam disputados de portões fechados como medida contra a disseminação do coronavírus e uma reunião definiria a suspensão.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Porém, diante da repercussão negativa, a Bundesliga anunciou que seguirá o exemplo de outras ligas e suspenderá o campeonato. Itália, França, Inglaterra, Espanha e Portugal adotaram a mesma medida.
Jogadores de Chelsea, Juventus e Sampdoria, entre outros clubes, já testaram positivo para coronavírus na Europa. O técnico Mikel Arteta, do Arsenal, também está com a Covid-19, doença causada pelo vírus.

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