Bundesliga volta atrás e suspende Alemão por causa do coronavírus

A Bundesliga anunciou que seguirá o exemplo de outras ligas e suspenderá o campeonato Crédito: Reprodução Twitter

Única entre as grandes ligas da Europa que tinha mantido a rodada do fim de semana, a Bundesliga voltou atrás e anunciou a suspensão do Campeonato Alemão já a partir deste fim de semana, quando seria disputada a 26ª rodada.

Durante a manhã desta sexta-feira (13), a organização da competição havia informado que os jogos seriam disputados de portões fechados como medida contra a disseminação do coronavírus e uma reunião definiria a suspensão.

Porém, diante da repercussão negativa, a Bundesliga anunciou que seguirá o exemplo de outras ligas e suspenderá o campeonato. Itália, França, Inglaterra, Espanha e Portugal adotaram a mesma medida.