Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Veto de Trump a viajantes europeus entra em vigor nos EUA
Coronavírus

Veto de Trump a viajantes europeus entra em vigor nos EUA

A medida, com duração de 30 dias, pegou de surpresa os aliados europeus, que reclamaram de não terem sido informados previamente de uma decisão tão importante -a rota aérea entre a Europa e os EUA é das mais movimentadas do mundo

Publicado em 14 de Março de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 10:51
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
Anunciado na quarta-feira (11) pelo presidente norte-americano, Donald Trump, o veto à entrada de viajantes da Europa continental nos Estados Unidos entrou em vigor à meia noite deste sábado (14), no horário local (1h em Brasília).
A medida, com duração de 30 dias, pegou de surpresa os aliados europeus de Washington, que reclamaram de não terem sido informados previamente de uma decisão tão importante -a rota aérea entre a Europa e os EUA é das mais movimentadas do mundo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os últimos viajantes europeus a desembarcar em solo americano antes do início das restrições disseram que a passagem pela alfândega foi normal: não houve perguntas sobre o coronavírus ou medição de temperatura.
"Não vimos nenhuma máscara, nada, não houve checagens. A única parte boa é que não tinha muita gente no aeroporto, foi tudo rápido", disse à agência de notícias AFP Jean-Marie Demoor, 52, turista belga que vive na Espanha, após pousar em Los Angeles.
Entre outros esforços contra a pandemia do novo coronavírus, Trump declarou nesta sexta (13) emergência nacional, o que permite ao Executivo usar US$ 50 bilhões para combater a doença no país. O líder americano também decidiu que domingo (15) será um dia nacional de orações.
Ainda neste sábado, durante a madrugada, a Câmara dos Deputados dos EUA aprovou um pacote de medidas de emergência para conter a pandemia.
Segundo o New York Times, o pacote inclui, dentre outras medidas, licença médica remunerada de até duas semanas para trabalhadores infectados e o oferecimento gratuito de exames médicos (os EUA não possuem sistema de saúde universal).
A legislação, aprovada por 363 votos a 40, é fruto da negociação entre Trump e a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi. O texto segue, agora, para votação no Senado.

Veja Também

Alcolumbre testa negativo para coronavírus e Senado deixa suspensão sob análise

Diplomata que estava em viagem com Bolsonaro está com coronavírus

Com sintomas, Heidi Klum diz não conseguir fazer teste de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados