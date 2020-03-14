Veto de Trump a viajantes europeus entra em vigor nos EUA

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo

Anunciado na quarta-feira (11) pelo presidente norte-americano, Donald Trump, o veto à entrada de viajantes da Europa continental nos Estados Unidos entrou em vigor à meia noite deste sábado (14), no horário local (1h em Brasília).

A medida, com duração de 30 dias, pegou de surpresa os aliados europeus de Washington, que reclamaram de não terem sido informados previamente de uma decisão tão importante -a rota aérea entre a Europa e os EUA é das mais movimentadas do mundo.

Os últimos viajantes europeus a desembarcar em solo americano antes do início das restrições disseram que a passagem pela alfândega foi normal: não houve perguntas sobre o coronavírus ou medição de temperatura.

"Não vimos nenhuma máscara, nada, não houve checagens. A única parte boa é que não tinha muita gente no aeroporto, foi tudo rápido", disse à agência de notícias AFP Jean-Marie Demoor, 52, turista belga que vive na Espanha, após pousar em Los Angeles.

Entre outros esforços contra a pandemia do novo coronavírus, Trump declarou nesta sexta (13) emergência nacional, o que permite ao Executivo usar US$ 50 bilhões para combater a doença no país. O líder americano também decidiu que domingo (15) será um dia nacional de orações.

Ainda neste sábado, durante a madrugada, a Câmara dos Deputados dos EUA aprovou um pacote de medidas de emergência para conter a pandemia.

Segundo o New York Times, o pacote inclui, dentre outras medidas, licença médica remunerada de até duas semanas para trabalhadores infectados e o oferecimento gratuito de exames médicos (os EUA não possuem sistema de saúde universal).