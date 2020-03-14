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Modelo alemã

Com sintomas, Heidi Klum diz não conseguir fazer teste de coronavírus

Com sensação de febre, fraqueza e tosse, a modelo tentou procurar por testes de coronavírus nos Estados Unidos, porém, não conseguiu encontrar, segundo o site da revista Billboard

Publicado em 14 de Março de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 09:52
Com sintomas, Heidi Klum diz não conseguir fazer teste de coronavírus Crédito: Instagram
A modelo alemã Heidi Klum, 46, está fora das gravações do programa America's Got Talent por conta de sintomas gripais. Com sensação de febre, fraqueza e tosse, a modelo tentou procurar por testes de coronavírus nos Estados Unidos, porém, não conseguiu encontrar, segundo o site da revista Billboard
A própria administração do governo Donald Trump já foi a público nesta sexta-feira (13) para anunciar uma série de medidas que incluem o financiamento do desenvolvimento de mais testes e uma linha direta de laboratórios para ajudar as pessoas no diagnóstico. Os testes serão feitos em larga escala em breve.
Em vídeo nas redes sociais, Heidi aparecia deitada em uma cama. "Eu simplesmente não estou me sentindo bem. É por isso que fiquei em casa, para não infectar outras pessoas", disse.
Em seguida, ela revela que não achou o teste para fazer. "Eu adoraria fazer o teste, mas simplesmente não há um aqui. Tentei com dois médicos diferentes e não consigo um."

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