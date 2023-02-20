Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Delegacia de Crimes Cibernéticos nunca teve tanto trabalho no ES

Em conjunto com organizações nacionais e internacionais, a DRCC realizou, no ano passado, 23 operações para o cumprimento de 33 mandados de busca, o que resultou em 20 prisões

Públicado em 

20 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pirataria
A Polícia Civil do ES também atua em parceria com agências internacionais Crédito: Divulgação
No ano passado, a equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) cumpriu 33 mandados de busca e apreensão durante investigações de crimes informáticos no Espírito Santo. Este é o maior número de mandados de busca cumpridos em toda a história da DRCC, que tem focado na parceria com instituições internacionais para adquirir conhecimento e aprimorar suas ferramentas de investigação.
De janeiro a dezembro do ano passado, a DRCC realizou 1.910 atendimentos, instaurou 132 inquéritos e relatou 143 (o número inclui inquéritos de anos anteriores). A delegacia especializada, em conjunto com organizações nacionais e internacionais, realizou 23 operações para o cumprimento de 33 mandados de busca, o que resultou em 20 prisões, sendo 18 em flagrante e duas em cumprimento de mandados de prisão.

AS MAIORES OPERAÇÕES DA DRCC EM 2022

Entre as operações realizadas no ano de 2022 destaca-se a “Anjo da Guarda II”, que foi a maior operação realizada de forma coordenada pela Polícia Civil do ES com o objetivo de combater o abuso e exploração sexual infantil pela internet. Trinta e cinco policiais civis cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Linhares, Cariacica, São Mateus, Aracruz, Vila Velha e Serra. Três pessoas foram presas em flagrante.
Ainda com o objetivo de combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, a DRCC participou das duas etapas da “Operação Luz na Infância”, realizadas em 2022, e da “Operação Predador III”, deflagrada em novembro do ano passado.

Veja Também

Do crime para a polícia: primeiro carro de luxo reforça a PC no ES

No mar, a Polícia Federal que poucos conhecem e que os traficantes temem

A Polícia Civil também atua em parceria com agências internacionais, como ocorreu em julho de 2022, quando uma mulher de 27 anos foi presa, investigada por estupro de vulnerável da sobrinha de nove anos. A investigação, que teve início a partir de um relatório do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), demonstrou que a tia abusava da criança dentro de casa, produzia imagens e as vendia pela internet.
No Espírito Santo, também houve ações de combate aos crimes contra a propriedade intelectual. Em junho, a quarta fase da “Operação 404.4” foi deflagrada com o objetivo de reprimir a pirataria on-line. Na ocasião, foram apreendidos computadores e equipamentos, desarticulando um esquema de venda de pacotes de canais de televisão e cinema para todo o país de forma fraudulenta.

Veja Também

Por que um crime covarde e bárbaro mudou as estatísticas criminais no ES

Dinheiro falso, o crime que atrai cada vez mais jovens no ES

Em dezembro, a “Operação Last Page” resultou no bloqueio de sites que vendiam livros e matérias de curso on-line sem a devida autorização do detentor do direito autoral. As duas operações contaram com a participação de outras agências de segurança.
“Quando falamos em crimes informáticos, comumente lidamos com estelionatos cometidos por meio de redes sociais e exploração de pornografia infantil. Mas existe mais uma gama de delitos cometidos pela internet e para os quais estamos em constante treinamento, nos atualizando para que esses crimes não criem raízes no Espírito Santo”, afirmou o delegado Brenno Andrade, que comanda a DRCC.

Veja Também

Colégio da elite fundado há 90 anos será desapropriado no ES

Conheça o único deputado que não usa carro oficial da Assembleia do ES

Vereador afastado em processo criminal no ES não tem direito a salário

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Direito Polícia Civil Crimes Eletrônicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados