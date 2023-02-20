Delegacia de Crimes Cibernéticos nunca teve tanto trabalho no ES

A Polícia Civil do ES também atua em parceria com agências internacionais Crédito: Divulgação

No ano passado, a equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) cumpriu 33 mandados de busca e apreensão durante investigações de crimes informáticos no Espírito Santo . Este é o maior número de mandados de busca cumpridos em toda a história da DRCC, que tem focado na parceria com instituições internacionais para adquirir conhecimento e aprimorar suas ferramentas de investigação.

De janeiro a dezembro do ano passado, a DRCC realizou 1.910 atendimentos, instaurou 132 inquéritos e relatou 143 (o número inclui inquéritos de anos anteriores). A delegacia especializada, em conjunto com organizações nacionais e internacionais, realizou 23 operações para o cumprimento de 33 mandados de busca, o que resultou em 20 prisões, sendo 18 em flagrante e duas em cumprimento de mandados de prisão.

AS MAIORES OPERAÇÕES DA DRCC EM 2022

Entre as operações realizadas no ano de 2022 destaca-se a “Anjo da Guarda II”, que foi a maior operação realizada de forma coordenada pela Polícia Civil do ES com o objetivo de combater o abuso e exploração sexual infantil pela internet. Trinta e cinco policiais civis cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Linhares, Cariacica, São Mateus, Aracruz, Vila Velha e Serra. Três pessoas foram presas em flagrante.

Ainda com o objetivo de combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, a DRCC participou das duas etapas da “Operação Luz na Infância”, realizadas em 2022, e da “Operação Predador III”, deflagrada em novembro do ano passado.

A Polícia Civil também atua em parceria com agências internacionais, como ocorreu em julho de 2022, quando uma mulher de 27 anos foi presa, investigada por estupro de vulnerável da sobrinha de nove anos. A investigação, que teve início a partir de um relatório do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), demonstrou que a tia abusava da criança dentro de casa, produzia imagens e as vendia pela internet.

No Espírito Santo, também houve ações de combate aos crimes contra a propriedade intelectual. Em junho, a quarta fase da “Operação 404.4” foi deflagrada com o objetivo de reprimir a pirataria on-line. Na ocasião, foram apreendidos computadores e equipamentos, desarticulando um esquema de venda de pacotes de canais de televisão e cinema para todo o país de forma fraudulenta.

Em dezembro, a “Operação Last Page” resultou no bloqueio de sites que vendiam livros e matérias de curso on-line sem a devida autorização do detentor do direito autoral. As duas operações contaram com a participação de outras agências de segurança.