Da areia ao rock: lesão faz capixaba mudar de palco e retomar 1ª paixão

Bicampeão mundial de futevôlei com títulos em Portugal e na Bolívia, o capixaba Luiz Diego Antunes agora se prepara para brilhar em outro palco: a música. Após uma lesão no joelho encerrar sua trajetória vitoriosa no esporte de alto rendimento, o atleta retoma sua primeira paixão e lança, no dia 26 de fevereiro, o single "Agora é Tarde", com nome artístico Antunes.

A faixa, que bebe na fonte de mestres como Bob Dylan e Neil Young, é o cartão de visitas de seu primeiro álbum autoral e homônimo, produzido por Thiago Arruda, com lançamento marcado para 12 de março.

"Agora é Tarde" aborda a finitude e o arrependimento de forma direta: "E agora se arrepende do beijo que não deu, do ‘eu te amo’ que não disse / Da viagem que não fez, das mágoas que causou ou do tempo que perdeu". Antunes propõe uma conversa sincera sobre a brevidade da vida e a vaidade humana.

A música sempre foi o fio condutor na vida do atleta-artista. Antes de se tornar esportista profissional, ele já liderava uma banda de rock.

"A música nunca saiu de mim. Conquistar o mundial foi incrível, mas eu sentia que faltava algo", conta Antunes, que em seu álbum assume voz, violão e gaita.

“Este trabalho é o resultado dessa jornada de retorno para casa, um diálogo honesto sobre minhas inquietações, sobre religião, política e sobre encontrar meu próprio caminho", acrescenta.

Luiz Diego Antunes, nascido em Anchieta, começou a jogar futevôlei com 18 anos, ganhou três etapas estaduais do Campeonato Capixaba amador e se profissionalizou com 20. Conquistou o primeiro título do Capixaba profissional em 2013. O primeiro Mundial, na Bolívia, veio em 2015. E o segundo, em Portugal, em 2022.

