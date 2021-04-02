Cristo crucificado é levado a hospital que trata de Covid no ES

O ato de fé começou às 15h na igreja matriz de Santo Antônio com a celebração da Paixão de Cristo, sem a presença dos fiéis, por causa do risco de aglomeração e contaminação. No final da tradicional cerimônia, a equipe de celebração conduziu a imagem pelas vias principais da cidade do Sul do Estado até o Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro.

Sem a presença do pároco, por ser do grupo de risco, um membro da equipe de liturgia da paróquia fez uma oração e citou o nome de todos os 16 mortos vítimas da pandemia em Iconha. A celebração foi encerrada com uma oração final e a imagem foi então reconduzida à igreja de Santo Antônio.