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Leonel Ximenes

Cristo crucificado é levado a hospital que trata de Covid no ES

Imagem saiu da igreja matriz, percorreu as ruas principais da cidade e foi levada para abençoar pacientes e profissionais da saúde

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 19:59

Públicado em 

02 abr 2021 às 19:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem do Cristo crucificado no hospital de Iconha
A imagem do Cristo crucificado no hospital de Iconha Crédito: Tamiris Shunck
A Sexta-Feira Santa foi de muita emoção para pacientes e profissionais da saúde do hospital de Iconha que cuida dos doentes de Covid-19 no município. A imagem de Cristo crucificado foi levada até a frente da unidade de saúde para que todos fossem abençoados.
O ato de fé começou às 15h na igreja matriz de Santo Antônio com a celebração da Paixão de Cristo, sem a presença dos fiéis, por causa do risco de aglomeração e contaminação. No final da tradicional cerimônia, a equipe de celebração conduziu a imagem pelas vias principais da cidade do Sul do Estado até o Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro.

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No hospital, foi realizado o chamado momento orante que começou com a explicação sobre a presença da imagem de Jesus crucificado na frente do hospital e o que ela representava para toda a comunidade. A seguir, os profissionais da saúde foram convidados a fazer um momento de contemplação do Cristo, em silêncio e com fundo musical.
Profissionais de saúde do Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro recebem a imagem do Cristo
Profissionais de saúde do Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro recebem a imagem do Cristo Crédito: Tamiris Shunck
Sem a presença do pároco, por ser do grupo de risco, um membro da equipe de liturgia da paróquia fez uma oração e citou o nome de todos os 16 mortos vítimas da pandemia em Iconha. A celebração foi encerrada com uma oração final e a imagem foi então reconduzida à igreja de Santo Antônio.

ICONHA COM RISCO EXTREMO PARA COVID

Na Matriz de Risco divulgada pelo governo do Estado nesta sexta (2), Iconha foi classificada como de risco extremo.  Pelo Painel Covid-19 da Sesa, além de 16 óbitos, a cidade registrou 2.179 casos confirmados da doença. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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