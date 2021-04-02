Cristo crucificado é levado a hospital que trata de Covid no ES

A Sexta-Feira Santa foi de muita emoção para pacientes e profissionais da saúde do hospital de Iconha que cuida dos doentes de Covid-19
no município. A imagem de Cristo crucificado foi levada até a frente da unidade de saúde para que todos fossem abençoados.
O ato de fé começou às 15h na igreja matriz de Santo Antônio com a celebração da Paixão de Cristo, sem a presença dos fiéis, por causa do risco de aglomeração e contaminação. No final da tradicional cerimônia, a equipe de celebração conduziu a imagem pelas vias principais da cidade do Sul do Estado até o Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro.
No hospital, foi realizado o chamado momento orante que começou com a explicação sobre a presença da imagem de Jesus crucificado na frente do hospital e o que ela representava para toda a comunidade. A seguir, os profissionais da saúde
foram convidados a fazer um momento de contemplação do Cristo, em silêncio e com fundo musical.
Sem a presença do pároco, por ser do grupo de risco, um membro da equipe de liturgia da paróquia fez uma oração e citou o nome de todos os 16 mortos vítimas da pandemia em Iconha. A celebração foi encerrada com uma oração final e a imagem foi então reconduzida à igreja de Santo Antônio.
Na Matriz de Risco divulgada pelo governo do Estado nesta sexta (2), Iconha foi classificada como de risco extremo. Pelo Painel Covid-19 da Sesa
, além de 16 óbitos, a cidade registrou 2.179 casos confirmados da doença.