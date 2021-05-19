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Leonel Ximenes

Convento da Penha retoma missas presenciais de segunda a sábado

Celebração das 7h terá presença de público no campinho, mas a de domingo continua virtual e transmitida pelas redes sociais

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

19 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, o tempo da padroeira do ES Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de dois meses com atividades apenas virtuais, por causa do agravamento da pandemia de Covid-19, o Convento da Penha voltou a receber fiéis, a partir desta segunda-feira (17), para a missa presencial das 7h, no campinho, e para atendimento, das 8h às 11h. As celebrações presenciais estão permitidas de segunda a sábado.
A administração diz que resolveu flexibilizar parcialmente as restrições após o governo do Estado divulgar o último Mapa de Risco da Covid-19 e liberar algumas atividades e depois que muitas paróquias da Arquidiocese de Vitória voltaram a oferecer horários para a celebração eucarística com a presença de fiéis.
A tradicional missa diária das 15h, na capela, continuará sendo apenas virtual e transmitida diariamente pelas redes sociais do Convento da Penha.
De segunda a sábado, o portão do Convento será aberto às 6h, mas só poderão acessar o campinho os primeiros 40 veículos que chegarem. O atendimento presencial das confissões será das 8h às 11h. Os portões de acesso ao Convento serão fechados ao público ao meio-dia.

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Aos domingos não haverá celebrações presenciais, mas a missa das 9h será transmitida pelas redes sociais do principal templo religioso do Estado. Neste dia não será permitido acesso de veículos ao campinho, entretanto será liberado aos que transportam idosos ou outras pessoas com reduzida capacidade de locomoção, grávidas ou mães com crianças de colo.
O acesso de pedestres, aos domingos, será permitido entre 10h (abertura dos portões) e 16h (fechamento).
Para atendimento e confissão, é necessário que se marque horário exclusivamente pelo telefone (27) 3329-0420. Não será agendado mais de um atendimento por pessoa. O Convento alerta que continua sendo obrigatório o uso obrigatório de máscara, álcool (em gel ou 70%) e o distanciamento social.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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