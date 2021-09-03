Leonel Ximenes

Convento da Penha reabre a capela principal para visitação

Por causa da pandemia, acesso ao local onde está a famosa imagem de Nossa Senhora da Penha estava fechado desde março do ano passado

Públicado em 

03 set 2021 às 15:23
Colunista

Direção do Convento pede aos fiéis que fiquem pouco tempo na capela
Convento da Penha/Divulgação
Fechada desde o início da pandemia de Covid-19, a capela principal do Convento da Penha foi reaberta nesta semana, em caráter experimental, para visitação pública. O local, onde tradicionalmente são celebradas as missas diariamente, estava fechado desde a segunda quinzena de março do ano passado.
Com as primeiras flexibilizações das regras sanitárias, os fiéis até então só podiam avistar a famosa imagem de Nossa Senhora da Penha e fazer preces contemplando de longe o ambiente sagrado. Ou seja, o acesso só era permitido até a varanda de entrada, onde há uma imagem de Nossa Senhora da Pietá.
Mas agora o visitante pode entrar na capela, permanecer alguns instantes, rezar no seu interior, se aproximar do altar principal e, se desejar, percorrer a varanda do lado oeste, que fica à esquerda. Já o corredor lateral onde estão expostas as obras do pintor Benedicto Calixto e está localizada a famosa janela de contemplação, permanece fechado para acesso do público.
Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento, ressalta que a capela só ficará aberta para visitação e oração pessoal; no entanto, as missas e celebrações deverão continuar ocorrendo apenas no campinho, que é ao ar livre e mais adequado para os atos litúrgicos neste tempo de pandemia.

“As celebrações na capela ainda não podem ocorrer porque ela é muito pequena, por isso pretendemos manter apenas no campinho as missas diárias, tanto presenciais quanto pela internet, e o funcionamento regular dos espaços que podem ser acessados, sem gerar aglomeração”, explica o frade franciscano.

O guardião pede para que os fiéis que vão visitar a capela não fiquem muito tempo no local: “Quem desejar fazer sua prece diante da imagem da Virgem das Alegrias, pode entrar e de preferência não permanecer no local por muito tempo, possibilitando que outras pessoas possam também entrar para contemplar o rosto materno de Deus”.
O Convento de Penha está aberto de segunda a sexta de 6h às 16h. Aos domingos, o portão é aberto às 5h e fechado às 16h. O serviço de vans, a lanchonete e secretaria acompanham o horário do portão. O acesso ao interior da capela é gratuito.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Convento da Penha Igreja Católica Nossa Senhora da Penha Covid-19 Pandemia
