Conheça as 22 cidades do ES sem assassinatos em 2022

O Espírito Santo
tem 22 municípios sem homicídios dolosos em 2022. Não aconteceram assassinatos nos seguintes municípios: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Montanha, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Santa Leopoldina, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.
Na contramão desses territórios de paz em 2022, o maior índice de homicídios está sendo registrado em Vila Velha, vindo a seguir Serra, Cariacica e Vitória. No interior, o ranking da violência é liderado por Linhares, no Norte do ES.
A cidade está no extremo Norte capixaba
, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Ponto Belo ainda tem outro motivo para ter orgulho: é o município há mais tempo sem mortes por Covid-19 no Espírito Santo. São 371 dias livre de óbitos pela doença da pandemia que se arrasta por dois anos.