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Leonel Ximenes

Conheça as 22 cidades do ES sem assassinatos em 2022

Um dos municípios completou cinco anos sem registro de homicídios

Públicado em 

01 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Que a paz volte a reinar nos demais 56 municípios do Espírito Santo
Que a paz volte a reinar nos demais 56 municípios do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Espírito Santo tem 22 municípios sem homicídios dolosos em 2022. Não aconteceram assassinatos nos seguintes municípios: Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marilândia, Montanha, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Santa Leopoldina, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.
Na contramão desses territórios de paz em 2022, o maior índice de homicídios está sendo registrado em Vila Velha, vindo a seguir Serra, Cariacica e Vitória. No interior, o ranking da violência é liderado por Linhares, no Norte do ES.
Ponto Belo é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. A cidade completou cinco anos sem registros de assassinatos. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.

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A cidade está no extremo Norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Ponto Belo ainda tem outro motivo para ter orgulho: é o município há mais tempo sem mortes por Covid-19 no Espírito Santo. São 371 dias livre de óbitos pela doença da pandemia que se arrasta por dois anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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