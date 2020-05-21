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Leonel Ximenes

Conheça as 2 cidades do ES que impediram a Covid por 45 dias, mas depois fracassaram

Baixo Guandu e Ecoporanga viram os casos do novo coronavírus disparar após contaminação de moradores que retornaram do trabalho de outros Estados

Públicado em 

21 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro de Ecoporanga, cidade que tem 28 casos confirmados de Covid-19
Centro de Ecoporanga, cidade que tem 28 casos confirmados de Covid-19 e uma morte pela doença Crédito: Ramon Gava/PME
Duas cidades capixabas que conseguiram segurar por mais de 45 dias a pandemia do coronavírus estão enfrentando um grande desafio, com a explosão de casos da doença repentinamente: Baixo Guandu, na divisa com Minas Gerais, e Ecoporanga, no extremo Noroeste. E as duas já identificaram onde está o problema.
Em Ecoporanga, que esta semana decretou lockdown, isto é, o fechamento total do comércio, a teimosia de uma família da primeira pessoa detectada, que se recusou a fazer quarentena, ajudou a espalhar o vírus.
A pessoa mora no interior do município e foi diagnosticada no dia 10 de maio após receber a visita de um parente do Rio de Janeiro que trabalha em uma das plataformas da Petrobras cujos petroleiros foram postos em quarentena. Em dez dias, Ecoporanga acumulou 28 casos.
Vista aérea de Baixo Guandu, cidade do Noroeste na divisa com Minas, que tem 43 casos do novo coronavírus com um óbito
Vista aérea de Baixo Guandu, cidade do Noroeste na divisa com Minas, que tem 43 casos do novo coronavírus com um óbito Crédito: Secom/PMBG
Já em Baixo Guandu, todo o trabalho da prefeitura foi posto a perder por um cidadão, motorista de van, que fez uma viagem a São Paulo. Ele não observou os cuidados necessários, voltou para a cidade capixaba, saiu entregando mercadorias pessoalmente em várias lojas, bebeu no boteco, jogou futebol e saiu abraçando todo mundo porque é muito popular. Depois que sentiu os sintomas, o estrago já estava feito.

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O primeiro caso em Baixo Guandu foi confirmado no dia 2 de maio e em menos de três semanas a cidade já tem 43 confirmações de coronavírus.

O CASO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Em Barra de São Francisco, por sua vez, os casos explodiram a partir da contaminação dos profissionais de saúde do hospital local por causa da falta de exame rápido numa paciente suspeita. Quando se descobriu, dezenas de servidores estavam com o coronavírus, levando até médico de grupo de risco a pedir licença.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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