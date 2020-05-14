Agência da Caixa é fechada em Baixo Guandu após caso de Covid-19

A agência da Caixa de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, foi fechada após registrar um caso do novo coronavírus. Por nota, a Caixa informou que a agência foi fechada para a devida higienização de todo o espaço, nesta quinta-feira (14), e reabrirá na sexta-feira (15) para atendimento de serviços essenciais, como já estava sendo feito.
"A colaboradora encontra-se em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico, e os demais empregados da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações do protocolo do Ministério da Saúde", disse por nota.
O banco ainda ressaltou que o fechamento de agências para higienização é dinâmico e ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando à proteção dos empregados, clientes e parceiros.