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Contaminação

Agência da Caixa é fechada em Baixo Guandu após caso de Covid-19

A unidade ficará fechada para a higienização até sexta-feira (15). A colaboradora que testou positivo está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 15:31

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 15:31

Cidade de Baixo Guandu
Município de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, onde funcionária de banco foi diagnosticada com coronavírus Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
A agência da Caixa de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, foi fechada após registrar um caso do novo coronavírus. Por nota, a Caixa informou que a agência foi fechada para a devida higienização de todo o espaço, nesta quinta-feira (14), e reabrirá na sexta-feira (15) para atendimento de serviços essenciais, como já estava sendo feito.
"A colaboradora encontra-se em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico, e os demais empregados da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações do protocolo do Ministério da Saúde", disse por nota.
O banco ainda ressaltou que o fechamento de agências para higienização é dinâmico e ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando à proteção dos empregados, clientes e parceiros.

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