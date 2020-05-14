Agência da Caixa é fechada em Baixo Guandu após caso de Covid-19

Município de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, onde funcionária de banco foi diagnosticada com coronavírus

"A colaboradora encontra-se em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico, e os demais empregados da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações do protocolo do Ministério da Saúde", disse por nota.

O banco ainda ressaltou que o fechamento de agências para higienização é dinâmico e ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando à proteção dos empregados, clientes e parceiros.