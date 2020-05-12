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Benefício de R$ 600

Até 14 milhões podem receber o auxílio emergencial nesta semana

Dataprev e do Ministério da Cidadania devem finalizar a análise de parte dos mais de 16,4 milhões de pedidos realizados no mês de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 10:15

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 10:15

Data: 11/05/2020 - ES - Vila Velha - Fila para entrar na Caixa da Glória, em Vila Velha - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Fila para entrar na Caixa da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
SÃO PAULO - Quase 15 milhões de pedidos pelo auxílio emergencial, realizados entre 23 a 30 de abril, estão na fase final de análise pelos especialistas da Dataprev e do Ministério da Cidadania, dos mais de 16,4 milhões de pedidos realizados no mês de abril que estão em análise pela empresa.
A previsão, segundo a Dataprev, é transmitir os resultados dessas avaliações até a quarta-feira (13) desta semana à Caixa. Quem for aprovado vai receber a grana na conta em até três dias úteis.
Em coletiva na semana passada, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que a estimativa de trabalhadores com direito ao auxílio era entre 6 milhões e 8 milhões.

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Nesta segunda (11), o vice-presidente de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo, disse que a Caixa está aguardando os cadastros liberados pela Dataprev para fazer o pagamento do benefício, que pode chegar a R$ 1.200, para mães chefes de família.
"Assim que recebermos o arquivo, nós faremos o processamento e comunicaremos os detalhes de pagamento para as pessoas que foram contempladas", afirmou Angelo.
Segundo a Dataprev, no último domingo (10), foram enviados 689.078 requerimentos dos pedidos finalizados entre 18 e 22 de abril. Os últimos 300.576 dessa remessa serão transmitidos nesta terça-feira (12). A empresa afirma quem nesse período, foram recebidos 6.692.568 de solicitações, e a Dataprev devolveu à Caixa mais de 6,3 milhões de cadastros.
Segunda parcela Enquanto milhões ainda aguardam a primeira parcela do auxílio emergencial, outros milhões esperam a liberação do calendário de pagamento.
A Caixa afirma que só aguarda o governo federal para liberar os valores nas contas dos beneficiários. O Ministério da Cidadania disse nesta segunda (11) que as datas serão anunciadas nesta terça (12).
"A Caixa está preparada para iniciar o pagamento da segunda parcela a partir de todas as medidas que nós adotamos e que tiveram resultados práticos. Esperamos que a segunda parcela tenha um pagamento ainda mais tranquilo", disse Angelo.

Pessoas esperando na fila da Caixa, Jardim América, Cariacica

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