Coronavírus: Baixo Guandu cancela festa e suspende aulas da rede municipal

Felipe Araújo Crédito: Divulgação/Universal Music

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o evento que comemoraria os 85 anos de emancipação política da cidade aconteceria no estádio Manoel Carneiro, no bairro Sapucaia. Durante os quatro dias de festa estavam previstos shows com bandas regionais, além da apresentação de Felipe Araújo e da dupla César Menotti & Fabiano, artistas de expressão nacional.

A prefeitura optou por cancelar o evento, já que eram esperadas milhares de pessoas durante o evento, inclusive de cidades vizinhas. Ainda segundo a prefeitura, dependendo do comportamento da crise mundial envolvendo a pandemia do coronavírus, a festa poderá ser realizada numa data posterior a ser definida.

SUSPENSÃO DAS AULAS

Além do cancelamento da festa, a prefeitura ainda anunciou a suspensão das aulas na rede municipal de ensino. A suspensão das aulas começa a valer a partir de quarta-feira (18).

A Secretaria de Educação anunciou que vai seguir o protocolo adotado pelo Governo do Estado. As escolas municipais vão permanecer abertas até sexta-feira (20) para adequação. A partir de segunda-feira (23), inicia-se a antecipação das férias previstas para julho.

NENHUM CASO SUSPEITO