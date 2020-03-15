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Avaliação da Prefeitura

Pan de Parapente não tem caso suspeito de coronavírus em Baixo Guandu

Competidores de 20 países foram  submetidos a um controle de temperatura e verificação de prováveis sintomas do Covid-19

Publicado em 15 de Março de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 17:37
Pan de Parapente em Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/ Divulgação
Campeonato Pan-Americano de Parapente terminou neste sábado (14) em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Além das provas, a preocupação com o coronavírus também marcou a competição internacional. Durante o evento, que contou com atletas de 20 países, os participantes foram submetidos a avaliações diárias do estado de saúde. Segundo a prefeitura do município, a preocupação e as medidas preventivas surtiram efeito, e ninguém foi diagnosticado com sintomas compatíveis com a doença.
Não foi registrada nenhuma anormalidade durante toda a competição relativa a sintomas de coronavírus, destacou, em nota, a Prefeitura de Baixo Guandu.
Durante o torneio, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde acompanhou diariamente o estado de saúde de todos os estrangeiros que estiveram em Baixo Guandu. Pilotos, organizadores e técnicos foram submetidos a um controle de temperatura, e checagem de prováveis sintomas do coronavírus. Para realização dessa avaliação, foi criado um espaço próximo à área de competição.
 Avaliação de saúde antes das provas Crédito: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ Divulgação
Além das avaliações, foram disponibilizados álcool gel, máscaras e panfletos explicativos de como evitar a doença.
A Secretária Municipal de Saúde, Terezinha Bolzani destacou que as medidas preventivas foram fundamentais para tranquilizar a população e os participantes do evento.
Seguimos rigorosamente todo o protocolo internacional relacionado à prevenção de coronavírus e não tivemos nenhuma anormalidade no estado de saúde de brasileiros e estrangeiros, disse.

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De acordo com a organização do evento, entre os competidores, estavam pilotos da Itália, Estados Unidos, Espanha e Japão, nações que estão entre as que mais registraram casos confirmados de infecção por coronavírus. Apenas na Itália, país mais atingido no continente europeu, foram registrados quase 19 mil casos confirmados de coronavírus e mais de 1.000 mortes.
A prefeitura informou ainda que os pilotos brasileiros e estrangeiros e as equipes técnicas e de organização começaram a deixar a cidade neste domingo (15).

O CAMPEONATO

Disputado entre os dias 7 e 14 de março, o Campeonato Pan-Americano de Parapente contou com diversas categorias.
Na categoria Open, o grande campeão entre todos os atletas foi o piloto russo Gleb Sukhotskiy, o brasileiro Rafael Saladini, do Rio de Janeiro, ficou na segunda colocação. O  capixaba Frank Brown fechou o pódio.
Pódio na categoria Open Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu
No feminino, a argentina Shauin Kao foi a campeã, o segundo lugar ficou com a venezuelana Joanna Di Grigolli e em terceiro a norte-americana Bianca Heinrich.
Por equipes, o Brasil ganhou o primeiro lugar, em segundo lugar o time da Venezuela e em terceiro chegou o time dos Estados Unidos.

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