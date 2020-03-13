Paulistão e Campeonato Carioca com portões fechados devido ao coronavírus

Os jogos do Campeonato Paulista que acontecerem na capital do estado terão portões fechados a partir deste sábado (14), numa tentativa de conter a pandemia do novo coronavírus. O São Paulo confirmou ter sido avisado que a medida valerá para o clássico deste sábado, às 19h, contra o Santos, no Morumbi. O clube ainda estuda como lidar com a situação e o que fazer com os torcedores que já adquiriram ingresso para a partida.
A decisão foi da FPF (Federação Paulista de Futebol), que a comunicou aos clubes do campeonato. Portanto, além da casa são paulina, o Pacaembu, o Allianz Parque e a Arena Corinthians não poderão receber público. Ainda não se sabe até quando a medida será adotada. No domingo (15), Corinthians e Ituano, às 16h, em Itaquera, também não terá torcida. O clube disse que suspendeu a venda de ingressos para o duelo e também para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o dia 22 deste mês.
Campeonato Carioca
Também a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) determinou aos clubes do estado que suspendam a venda de ingressos conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. presença de torcedores nas arquibancadas. Principal jogo da rodada no Rio, Vasco e Fluminense se enfrentam no domingo, no Maracanã.
Confira os jogos da rodada
- Campeonato Carioca
- Grupo A
- Flamengo x Portuguesa-RJ (Sábado, às 18h, no Maracanã)
- Boavista x Cabofriense (Sábado, 19h, em Bacaxá)
- Botafogo x Bangu (Domingo, às 16h, no Nilton Santos )
- Grupo B
- Resende x Macaé (Sábado, às 16h, no Trabalhador)
- Vasco x Fluminense(Domingo, às 18h, no Maracanã)
- Madureira x Volta Redonda (Segunda, às 16h, no Conselheiro Galvão)
- Campeonato Paulista
- Oeste x Botafogo-SP (Sexta, às 19h15, na Arena Barueri)
- Bragantino x Água Santa (Sexta, às 21h30, no Abi Chedid)
- Ferroviária x Novorizontino (sábado, às 16h30, na Fonte Luminosa)
- Inter de Limeira x Palmeiras (Sábado, às 16h30, no Major Levy Sobrinho)
- São Paulo x Santos(Sábado, às 19h, no Morumbi)
- Mirassol x Santo André (Domingo, às 11h, no estádio Municipal de Mirassol)
- Corinthians x Ituano (Domingo, às 16h, na Arena Corinthians)
- Guarani x Ponte Preta (Segunda, às 20h, no Brinco de Ouro)