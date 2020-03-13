Prevenção

Paulistão e Campeonato Carioca com portões fechados devido ao coronavírus

Determinação já é válida para o final de semana. Em virtude da pandemia de coronavírus no mundo, Ministério da Saúde determina que partidas não tenham público devido ao risco de contágio

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Maracanã não receberá público neste final de semana Crédito: Maracanã/Divulgação
Os jogos do Campeonato Paulista que acontecerem na capital do estado terão portões fechados a partir deste sábado (14), numa tentativa de conter a pandemia do novo coronavírus. O São Paulo confirmou ter sido avisado que a medida valerá para o clássico deste sábado, às 19h, contra o Santos, no Morumbi. O clube ainda estuda como lidar com a situação e o que fazer com os torcedores que já adquiriram ingresso para a partida.
A decisão foi da FPF (Federação Paulista de Futebol), que a comunicou aos clubes do campeonato. Portanto, além da casa são paulina, o Pacaembu, o Allianz Parque e a Arena Corinthians não poderão receber público. Ainda não se sabe até quando a medida será adotada. No domingo (15), Corinthians e Ituano, às 16h, em Itaquera, também não terá torcida. O clube disse que suspendeu a venda de ingressos para o duelo e também para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o dia 22 deste mês.

Campeonato Carioca 

Também a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) determinou aos clubes do estado que suspendam a venda de ingressos conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.  presença de torcedores nas arquibancadas. Principal jogo da rodada no Rio, Vasco e Fluminense se enfrentam no domingo, no Maracanã. 

Confira os jogos da rodada 

  • Campeonato Carioca 
  • Grupo A 
  • Flamengo x Portuguesa-RJ (Sábado, às 18h, no Maracanã) 
  • Boavista x Cabofriense (Sábado, 19h, em Bacaxá) 
  • Botafogo x Bangu (Domingo, às 16h, no Nilton Santos ) 
  • Grupo B 
  • Resende x Macaé (Sábado, às 16h, no Trabalhador) 
  • Vasco x Fluminense(Domingo, às 18h, no Maracanã) 
  • Madureira x Volta Redonda (Segunda, às 16h, no Conselheiro Galvão) 
  • Campeonato Paulista 
  • Oeste x Botafogo-SP (Sexta, às 19h15, na Arena Barueri) 
  • Bragantino x Água Santa (Sexta, às 21h30, no Abi Chedid) 
  • Ferroviária x Novorizontino (sábado, às 16h30, na Fonte Luminosa) 
  • Inter de Limeira x Palmeiras (Sábado, às 16h30, no Major Levy Sobrinho) 
  • São Paulo x Santos(Sábado, às 19h, no Morumbi) 
  • Mirassol x Santo André (Domingo, às 11h, no estádio Municipal de Mirassol) 
  • Corinthians x Ituano (Domingo, às 16h, na Arena Corinthians) 
  • Guarani x Ponte Preta (Segunda, às 20h, no Brinco de Ouro)

