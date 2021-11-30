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Leonel Ximenes

Cidade rica do Norte do ES começa a produzir uvas em escala comercial

Festa da colheita da variedade niágara será marcada pelo anúncio da ampliação do polo de fruticultura do município

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 02:09

Públicado em 

30 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uvas da variedade niágara produzidas no distrito de São Rafael, em Linhares
Uvas da variedade niágara produzidas no distrito de São Rafael, em Linhares Crédito: Yago Melo
A próxima sexta-feira (3) será um dia muito especial para Linhares, o dinâmico polo comercial e industrial do Norte do Estado. É que pela primeira vez, a cidade vai entregar ao mercado uvas produzidas em escala comercial.
Para marcar a data, o parreiral do produtor rural Giovani Rigoni será aberto oficialmente para a primeira colheita da variedade niágara, produzida na comunidade de São Judas, no distrito de São Rafael.
O cesto de boas notícias não se resume à deliciosa uva da propriedade dos Rigoni: no mesmo dia, a Prefeitura de Linhares anuncia a ampliação do polo de fruticultura de uva do município com a entrega de 5 mil mudas frutíferas das variedades isabel precoce e niágara rosada aos produtores interessados no cultivo.
Cada produtor receberá no máximo a quantidade de mudas necessária para formação de até um hectare da fruta, conforme descrição do edital de lançamento do polo. Também haverá apresentação de danças italianas com a apresentação do Circolo Trentino di Santa Teresa.

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A expectativa do Programa Municipal de Fruticultura de Linhares é a de que o Polo Alto São Rafael chegue ao terceiro ano de produção colhendo 18 toneladas de uva, nas mil plantas distribuídas ao único produtor que se interessou inicialmente em ser o pioneiro da cultura no município.
Giovani Rigoni, um dos produtores de uva de São Judas, em Alto São Rafael, já está pensando até em fazer um novo plantio da fruta numa área que é destinada hoje ao café.
“A formação da lavoura se saiu melhor do que eu imaginava porque não tinha experiência alguma com a uva. Fico encantado quando olho para o meu parreiral. Já tive pequenos parreirais, mas não tinha noção de plantio e de poda. Agora, com o acompanhamento da prefeitura e de parceiros, é outra realidade e minha intenção é plantar mais”, anuncia o produtor.

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Linhares tem outros quatro polos de fruticultura, além do de uva, todos com produtos já comercializados no mercado: Goiaba (Baixo São Rafael), Limão (BR 101 Sul), Açaí (litoral) e Cajá-manga anão (Distrito Farias).
“Essa cultura desde o início tem gerado novas oportunidades e, por isso, estamos planejando ações técnicas de colheita e atividades culturais, turísticas e esportivas para movimentar a comunidade em torno da colheita da uva”, explicou o secretário de Agricultura de Linhares, Franco Fiorot.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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