Cerveja artesanal mais barata, chás e cosméticos: tudo produzido no ES

Com a produção local em Viana, há previsão do barateamento do valor do insumo em até 50% Crédito: PMV

Primeiro Polo Cervejeiro Municipal do Brasil, Viana dá mais um passo para o desenvolvimento da produção e estudos de lúpulo, o principal insumo para produção cervejeira. Com a implantação do projeto, estão sendo desenvolvidas várias ações para a cidade consolidar-se como referência em cerveja artesanal no Estado.

A novidade é que o lúpulo cultivado em Viana devei garantir cerveja artesanal mais barata no Estado, além de resultados cada vez mais diversificados, que vão para além da área cervejeira, como produção de chás, cosméticos e suplementos, com potencial de tornar o município e o Estado em uma referência nacional no plantio de lúpulo.

Os experimentos, realizados pela prefeitura em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Vila Velha, demonstram que o lúpulo tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e calmantes.

Os primeiros resultados desta pesquisa do Ifes Vila Velha com o lúpulo de Viana foram apresentados no 2° Seminário Capixaba de Fomento ao Lúpulo e da Cadeia Produtiva da Cerveja em Viana, com palestrantes de renome nacional, e que reuniu cerca de 130 participantes.

“Com o desenvolvimento deste projeto, reafirmamos nossa posição como pioneiros no desenvolvimento do Primeiro Polo Municipal de Cervejarias Artesanais do Brasil. Além de impulsionar o turismo e a cultura da nossa cidade, essa atividade também gera oportunidades para nossos produtores rurais e quem deseja atuar nos mais diversos ramos da nossa cadeia produtiva. Aceitamos os desafios, estudamos, nos planejamos e, hoje, nosso sonho se tornou realidade”, afirma o prefeito Wanderson Bueno.

CERVEJA ARTESANAL MAIS BARATA

O mercado da cerveja artesanal está em plena ascensão no Espírito Santo. Atualmente, cerca de 60 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura estão instaladas no Estado, destas - quatro estão localizadas em Viana.

Segundo a prefeitura, a produção do lúpulo na região vai impactar na redução dos preços das cervejas artesanais capixabas, uma vez que o insumo, geralmente importado da Europa ou América do Norte, chega a custar cerca de R$ 300 o quilo.

Com a produção local, há previsão do barateamento do valor do insumo em até 50%, uma vez que o lúpulo vianense tem qualidade superior, tem produzido mais safras anualmente e reduz custos de importação.

Um exemplo da redução dos valores foi demonstrado em um dos campos de lúpulo privados da cidade, no sítio Clóvis d’Oliveira, na localidade rural de Lapinha. Na primeira colheita realizada em julho, menos de cinco meses após o cultivo, a safra, avaliada em 250 quilos, foi vendida por R$ 150, a saca.

MUITO ALÉM DA CERVEJA

A função primordial do lúpulo na cerveja é conferir sabor e aroma ao produto. O tipo de lúpulo utilizado resulta em um tipo específico de cerveja, como a Pilsen, IPA, APA, Red ou Blonde. Apesar disso, em Viana, o lúpulo deve ir além da produção cervejeira.

Diversas espécies de lúpulo estão sendo estudadas para definir qual delas se adapta melhor ao solo e clima da região, além de descobrir qual tem maior potencial para produção de cerveja, fármacos e outros. Os estudos estão sendo capitaneados pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Vila Velha.

Diversas espécies de lúpulo estão sendo estudadas para definir qual delas se adapta melhor ao solo e clima da região de Viana Crédito: PMV

O destaque está na espécie Humulus lupulus, que aponta resultados promissores no que se refere a suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O insumo agora está sendo utilizado na fabricação de fármacos e cosméticos, creme de beleza, desodorantes e loções de barbear. As propriedades calmantes encontradas nesta espécie apontam até mesmo para a produção de chás.

A relação do lúpulo com o clima está sendo colocada por terra. O insumo, antes visto como uma planta de tempo frio, que só prospera em países do Hemisfério Norte, encontrou, no clima quente, latitude e luminosidade de Viana, um espaço ideal para crescer e produzir três vezes mais colheitas em relação a outros locais, desafiando a literatura sobre o tema.

Os resultados dos estudos realizados com as espécies cultivadas no município estão superando as expectativas, de acordo com a prefeitura. Uma das variedades do lúpulo apresentou percentual de alfa ácido - composto encontrado nas flores do lúpulo e que são responsáveis por formar o amargor da cerveja - superior ao esperado nesta fase da pesquisa.

CURSO DE PRODUÇÃO DE CERVEJA COMEÇA EM SETEMBRO

O município abriu inscrições para o curso prático “Produção de Cerveja”, a primeira capacitação gratuita e 100% prática para produção cervejeira ofertada no Estado. O curso visa fornecer aos interessados conhecimentos e habilidades necessárias para a produção de cerveja.

A capacitação será feita no dia 2 de setembro, entre 9h e 18h, no Centro de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o vianense (GERAR), em Viana Sede. Serão ofertadas 20 vagas.