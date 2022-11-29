Cerco Inteligente de Cariacica terá 46 barreiras e uma inovação

As câmeras do Cerco Inteligente de Cariacica são capazes de fazer a leitura das placas de todos os carros que passarem pelas barreiras Crédito: Cláudio Postay/PMC

Já está em fase final de testes o Cerco Inteligente de Cariacica . O sistema será o maior do Estado, com 46 barreiras instaladas em pontos estratégicos da cidade que auxiliarão as forças de segurança a identificarem veículos roubados ou ligados a qualquer tipo de crime.

Será mais uma ferramenta para melhorar a segurança no município, que irá fornecer dados para a Guarda Municipal e Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal.

As câmeras do Cerco Inteligente de Cariacica são capazes de fazer a leitura das placas de todos os carros que passarem pelas barreiras onde elas estão instaladas. Se a placa tiver alguma restrição de furto e roubo, ou se estiver associada a algum tipo de crime, um sinal sonoro será emitido na central. Veículos sem placas também poderão ser identificados por cor e modelo.

Após o sinal ser emitido, o alerta é enviado para as viaturas da Guarda Municipal de Cariacica e demais forças de segurança, que poderão abordar o veículo.

CERCO MÓVEL, A NOVIDADE DO SISTEMA EM CARIACICA

O sistema em Cariacica terá um diferencial: o Cerco Móvel. Os agentes nas ruas poderão fazer o monitoramento em locais onde não há câmeras instaladas, por meio de um dispositivo móvel, o que amplia a área de abrangência do sistema. Os dados registrados pela câmera móvel serão lidos pelos agentes em um aplicativo.