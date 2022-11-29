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Leonel Ximenes

Cerco Inteligente de Cariacica terá 46 barreiras e uma inovação

Serão 46 barreiras instaladas em pontos estratégicos da cidade

Públicado em 

29 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As câmeras do Cerco Inteligente de Cariacica são capazes de fazer a leitura das placas de todos os carros que passarem pelas barreiras
As câmeras do Cerco Inteligente de Cariacica são capazes de fazer a leitura das placas de todos os carros que passarem pelas barreiras Crédito: Cláudio Postay/PMC
Já está em fase final de testes o Cerco Inteligente de Cariacica. O sistema será o maior do Estado, com 46 barreiras instaladas em pontos estratégicos da cidade que auxiliarão as forças de segurança a identificarem veículos roubados ou ligados a qualquer tipo de crime.
Será mais uma ferramenta para melhorar a segurança no município, que irá fornecer dados para a Guarda Municipal e Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal.
As câmeras do Cerco Inteligente de Cariacica são capazes de fazer a leitura das placas de todos os carros que passarem pelas barreiras onde elas estão instaladas. Se a placa tiver alguma restrição de furto e roubo, ou se estiver associada a algum tipo de crime, um sinal sonoro será emitido na central. Veículos sem placas também poderão ser identificados por cor e modelo.

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Após o sinal ser emitido, o alerta é enviado para as viaturas da Guarda Municipal de Cariacica e demais forças de segurança, que poderão abordar o veículo.

CERCO MÓVEL, A NOVIDADE DO SISTEMA EM CARIACICA

O sistema em Cariacica terá um diferencial: o Cerco Móvel. Os agentes nas ruas poderão fazer o monitoramento em locais onde não há câmeras instaladas, por meio de um dispositivo móvel, o que amplia a área de abrangência do sistema. Os dados registrados pela câmera móvel serão lidos pelos agentes em um aplicativo.

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"O Cerco Inteligente de Cariacica é uma grande conquista para a população do município, que será muito beneficiada por esse novo recurso de segurança pública. É mais uma ferramenta em favor da nossa cidade e do nosso Estado", destacou o prefeito Euclério Sampaio (União Brasil).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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