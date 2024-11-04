Casais não estão esperando a morte para se separar no ES

A tendência de procura pela nulidade matrimonial continua em 2024 Crédito: Shutterstock

Até que a morte os separe? É linda a união matrimonial de duas pessoas que se amam, mas o amor, infelizmente, em alguns casos pode acabar um dia. E no Espírito Santo , tem muito casal que não está esperando a morte para se separar.

Segundo dados da Arquidiocese de Vitória , desde 2020 a procura de pessoas pelo Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Vitória, com pedido de nulidade do matrimônio, evoluiu de uma média anual de 170 para 250 casos.

A tendência de procura pela nulidade matrimonial continua em 2024. Neste ano, o Tribunal Interdiocesano, que abrange a Arquidiocese de Vitória e as Dioceses de São Mateus Colatina , quatro atendimentos foram realizados, 400 pessoas foram recebidas e outras 60 aguardam o primeiro atendimento para dar entrada no processo.

E qual o perfil das pessoas que procuram a nulidade do casamento perante à Igreja Católica? Segundo a Arquidiocese de Vitória, o tempo de união matrimonial desses casais é muito pequeno - alguns casamentos duram entre três e 12 meses -, o que indica que a grande maioria dessas pessoas são jovens.

A Arquidiocese de Vitória afirma que pessoas mais idosas também buscam a nulidade e alegam que a relação foi mais duradoura por obediência aos pais, uma entre as causas mais apontadas nos pedidos.

Entre os motivos para os pedidos de nulidade estão a incapacidade de assumir as obrigações do matrimônio; a falta de maturidade; a exclusão da unidade e exclusão dos filhos.

Os pedidos de nulidade partem de pessoas separadas que buscam regularizar o vínculo estabelecido com uma outra pessoa e, também, regularizar a relação com a Igreja e, principalmente, com Deus.

O Tribunal Eclesiástico de Vitória é composto por uma secretária; uma notária; dois defensores do vínculo; cinco juízes e cinco auditores. O processo dura de um ano e meio a dois anos, e é composto de várias etapas.

COMO PEDIR A NULIDADE DO MATRIMÔNIO

A pessoa solicita a nulidade e em seguida é marcado o primeiro atendimento – nele, a pessoa é atendida pelo vigário judicial, que orienta sobre o processo e documentos necessários; Com a narrativa das razões e os documentos, a pessoa dá entrada no processo; Avaliada a documentação e os argumentos do pedido de nulidade, segue-se o encaminhamento interno para andamento do processo no Tribunal; Formulação das dúvidas para o defensor do vínculo; Audiência com as partes envolvidas no pedido e as testemunhas; Parecer do defensor do vínculo; Julgamento; Publicação da sentença; Emissão da Certidão de Declaração de Nulidade.

AS FUNÇÕES DO TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

O Tribunal Eclesiástico é um tribunal da Igreja Católica que aplica a justiça canônica e orienta os cristãos católicos em determinadas situações da vida espiritual e eclesial. O objetivo é que os cristãos possam viver uma vida plena e cumprir a missão que Cristo lhes incumbiu.