Casagrande arrecada seis vezes mais, mas Manato consegue helicóptero

Renato Casagrande e Manato no horário eleitoral Crédito: Reprodução

Se fosse uma Copa do Mundo, seria um 6 x 1. Sim, a campanha de reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) arrecadou seis vezes mais recursos financeiros que o seu adversário, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL).

Segundo dados da prestação de contas das respectivas candidaturas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , o socialista, desde o primeiro turno, recebeu R$ 5.330.524,96 ante R$ 866.325,00 do candidato bolsonarista.

A direção nacional do PSB já bancou mais de três quartos da arrecadação de Casagrande - R$ 4.033.000,00. O segundo maior doador da campanha é a direção estadual do PSB, que destinou R$ 149.997,40 ao seu filiado, representando 2,81% do volume arrecadado.

Uma pessoa física - Wagner de Macedo Parente Filho - é o terceiro maior doador para a campanha da reeleição do governador. Ele desembolsou R$ 100 mil, o mesmo valor da direção nacional do PSDB, sigla coligada com o PSB para o governo do ES.

MANATO CONSEGUE HELICÓPTERO NO 2º TURNO

A campanha de Manato tem sido mais modesta em recursos financeiros. Sem doadores expressivos, o candidato do PL é o maior financiador da sua própria candidatura. O médico e ex-deputado federal já tirou do próprio bolso R$ 310 mil - quase 36% do total arrecadado.

A seguir, vêm a direção nacional do PL e o “CPF” José Carlos Machado: cada um contribuiu com R$ 100 mil para a campanha do candidato da direita - 11,64% cada um.

No primeiro turno, com baixa arrecadação, Manato se deslocava pelo território capixaba de carro, mas no segundo turno alugou um helicóptero para as viagens de campanha. Segundo ele, foram 10 horas de voo ao custo total de R$ 35 mil desde o dia 3 de outubro.