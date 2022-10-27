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Leonel Ximenes

Casagrande arrecada seis vezes mais, mas Manato consegue helicóptero

Candidato à reeleição ao governo do Estado é financiado principalmente por partidos políticos da sua aliança enquanto seu adversário é o maior doador da sua própria campanha

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 17:01

Públicado em 

27 out 2022 às 17:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renato Casagrande e Manato no horário eleitoral
Renato Casagrande e Manato no horário eleitoral Crédito: Reprodução
Se fosse uma Copa do Mundo, seria um 6 x 1. Sim, a campanha de reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) arrecadou seis vezes mais recursos financeiros que o seu adversário, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL).
Segundo dados da prestação de contas das respectivas candidaturas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o socialista, desde o primeiro turno, recebeu R$ 5.330.524,96 ante R$ 866.325,00 do candidato bolsonarista.
A direção nacional do PSB já bancou mais de três quartos da arrecadação de Casagrande - R$ 4.033.000,00. O segundo maior doador da campanha é a direção estadual do PSB, que destinou R$ 149.997,40 ao seu filiado, representando 2,81% do volume arrecadado.

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Uma pessoa física - Wagner de Macedo Parente Filho - é o terceiro maior doador para a campanha da reeleição do governador. Ele desembolsou R$ 100 mil, o mesmo valor da direção nacional do PSDB, sigla coligada com o PSB para o governo do ES.

MANATO CONSEGUE HELICÓPTERO NO 2º TURNO

A campanha de Manato tem sido mais modesta em recursos financeiros. Sem doadores expressivos, o candidato do PL é o maior financiador da sua própria candidatura. O médico e ex-deputado federal já tirou do próprio bolso R$ 310 mil - quase 36% do total arrecadado.
A seguir, vêm a direção nacional do PL e o “CPF” José Carlos Machado: cada um contribuiu com R$ 100 mil para a campanha do candidato da direita - 11,64% cada um.

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No primeiro turno, com baixa arrecadação, Manato se deslocava pelo território capixaba de carro, mas no segundo turno alugou um helicóptero para as viagens de campanha. Segundo ele, foram 10 horas de voo ao custo total de R$ 35 mil desde o dia 3 de outubro.
“Se ninguém doar esse recurso para o helicóptero, dona Soraya (a mulher dele, a deputada federal Soraya Manato) vai pagar”, adianta o candidato do PL.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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