Candidato pode assumir cargo 29 anos depois de fazer concurso no ES

Uma situação inusitada vem ocorrendo na Polícia Civil
do Espírito Santo. Uma nova decisão judicial pode levar um candidato, que fez concurso para investigador em 1993, ou seja, há quase 30 anos, a assumir o cargo. Na época, ele tinha 22 anos; hoje tem 51.
Por determinação da Justiça, o diretor-geral da Polícia Civil, delegado Darcy Arruda, instituiu, no último dia 8, uma comissão de investigação social do candidato, que pode assumir o cargo após décadas de espera.
De acordo com a PC, a comissão, formada por três policiais civis da Corregedoria da instituição, terá prazo de 15 dias para concluir a investigação.
O concurso
de 1993 tem movimentado a Polícia Civil. Não raro aparecem decisões judiciais chamando os “novos servidores” para assumirem suas funções.
Em 2017, de uma só vez, 56 pessoas que disputaram esse certame foram nomeadas investigadoras de polícia. Na época, houve um erro na contagem dos pontos e por isso a questão foi judicializada.