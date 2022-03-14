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Leonel Ximenes

Candidato pode assumir cargo 29 anos depois de fazer concurso no ES

Justiça determinou a investigação social do postulante, de 51 anos, que se submeteu ao processo seletivo em 1993

Públicado em 

14 mar 2022 às 16:43
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Em 2017, de uma só vez, 56 pessoas que disputaram o concurso da PC foram nomeadas investigadoras de polícia
Em 2017, de uma só vez, 56 pessoas que disputaram o concurso da PC foram nomeadas investigadoras de polícia Crédito: Divulgação
Uma situação inusitada vem ocorrendo na Polícia Civil do Espírito Santo. Uma nova decisão judicial pode levar um candidato, que fez concurso para investigador em 1993, ou seja, há quase 30 anos, a assumir o cargo. Na época, ele tinha 22 anos; hoje tem 51.
Por determinação da Justiça, o diretor-geral da Polícia Civil, delegado Darcy Arruda, instituiu, no último dia 8, uma comissão de investigação social do candidato, que pode assumir o cargo após décadas de espera.
De acordo com a PC, a comissão, formada por três policiais civis da Corregedoria da instituição, terá prazo de 15 dias para concluir a investigação.

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concurso de 1993 tem movimentado a Polícia Civil. Não raro aparecem decisões judiciais chamando os “novos servidores” para assumirem suas funções.
Em 2017, de uma só vez, 56 pessoas que disputaram esse certame foram nomeadas investigadoras de polícia. Na época, houve um erro na contagem dos pontos e por isso a questão foi judicializada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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