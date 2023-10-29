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Leonel Ximenes

BR 262 é muito ruim, mas está longe de ser a campeã em acidentes no ES

Neste ano, o Espírito Santo registra uma média de seis acidentes por dias nas rodovias federais

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

29 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

acidente viana BR 262
Acidente na BR 262, na altura d Viana Crédito: Leitor A Gazeta
Espírito Santo registrou, de janeiro a setembro deste ano, 1.672 acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o Estado. Isso significa uma média de seis acidentes que ocorrem diariamente nas estradas.
De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, obtido pelo advogado especializado em Direito de Trânsito Fábio Marçal, desse total de 1.672, 1.311 aconteceram na BR-101, o que equivale a 78,4% das ocorrências. As demais foram contabilizadas na BR-262 (230), na BR-259 (95), na BR-393 (27) e na BR-447 (6).
Marçal demonstra preocupação com as causas dos acidentes. “Os dados da PRF mostram que as principais motivações foram reação tardia ou ineficiente do condutor (259) e ausência de reação do condutor (200). São situações que são completamente evitáveis e que é possível fazer trabalho de conscientização”, advertiu.

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Os acidentes nas vias federais, na maioria dos casos, terminam com feridos, como em 1.412 dos 1.672. Em outros 144 todos saíram ilesos, mas 116 foram fatais. Marçal afirma que é preciso ter uma legislação mais severa em casos de acidentes com feridos, especialmente em situações nas quais o motorista bebe e dirige.
“Se ficar comprovado que o motorista assumiu o risco, sendo analisado o antes, o durante e o depois da ocorrência, e for considerado dolo eventual, isso pode sair do Código de Trânsito e a pessoa pode responder por tentativa de homicídio. Mas normalmente responde pelo Código de Trânsito. A pena é extremamente pequena de seis a dois anos de punição, ou seja, se quem bebeu e dirigiu causar somente ferimento, não ficaria nem preso”, analisou o advogado.
O advogado solicitou o levantamento de acidentes à Polícia Rodoviária Federal (PRF)
O advogado Fábio Marçal, sobre os acidentes: “Os dados da PRF mostram que as principais motivações foram reação tardia ou ineficiente do condutor e ausência de reação do condutor Crédito: Divulgação
As informações catalogadas pela PRF também apontam que a maioria dos casos acontece em retas (929), uma diferença bem superior do que áreas curvas (242). Além disso, o período do dia lidera os momentos dos incidentes, com 929 situações, bem maior do que o quantitativo da noite (562).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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