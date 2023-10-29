BR 262 é muito ruim, mas está longe de ser a campeã em acidentes no ES

Acidente na BR 262, na altura d Viana Crédito: Leitor A Gazeta

Espírito Santo registrou, de janeiro a setembro deste ano, 1.672 acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o Estado. Isso significa uma média de seis acidentes que ocorrem diariamente nas estradas.

De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal , obtido pelo advogado especializado em Direito de Trânsito Fábio Marçal, desse total de 1.672, 1.311 aconteceram na BR-101, o que equivale a 78,4% das ocorrências. As demais foram contabilizadas na BR-262 (230), na BR-259 (95), na BR-393 (27) e na BR-447 (6).

Marçal demonstra preocupação com as causas dos acidentes. “Os dados da PRF mostram que as principais motivações foram reação tardia ou ineficiente do condutor (259) e ausência de reação do condutor (200). São situações que são completamente evitáveis e que é possível fazer trabalho de conscientização”, advertiu.

Os acidentes nas vias federais, na maioria dos casos, terminam com feridos, como em 1.412 dos 1.672. Em outros 144 todos saíram ilesos, mas 116 foram fatais. Marçal afirma que é preciso ter uma legislação mais severa em casos de acidentes com feridos, especialmente em situações nas quais o motorista bebe e dirige.

“Se ficar comprovado que o motorista assumiu o risco, sendo analisado o antes, o durante e o depois da ocorrência, e for considerado dolo eventual, isso pode sair do Código de Trânsito e a pessoa pode responder por tentativa de homicídio. Mas normalmente responde pelo Código de Trânsito . A pena é extremamente pequena de seis a dois anos de punição, ou seja, se quem bebeu e dirigiu causar somente ferimento, não ficaria nem preso”, analisou o advogado.

O advogado Fábio Marçal, sobre os acidentes: “Os dados da PRF mostram que as principais motivações foram reação tardia ou ineficiente do condutor e ausência de reação do condutor Crédito: Divulgação