Bandidos levam 67 celulares por dia, em média, no ES

Bandidos têm furtado ou roubado uma média de 67,87 celulares por dia no Espírito Santo, considerando os meses de janeiro a setembro deste ano, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
. Ao longo desses nove meses, 18.462 equipamentos do tipo foram levados de seus proprietários.
Moradores de cidades capixabas foram vítimas de 13.778 roubos de celulares, o que dá uma média de 50 ataques por dia, enquanto 4.684 furtos de smartphones foram registrados, havendo uma média de 17,22 delitos.
A Serra
lidera a quantidade de roubos e furtos de aparelhos, com 4.424 casos, seguida por Vila Velha (4.075) e Cariacica (3.184). Entre os bairros, os locais com mais centros comerciais ou com grande concentração residencial são os mais visados.
A liderança está com Campo Grande, polo fortíssimo de serviços de Cariacica
, com 361 registros. Em segundo lugar está o Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, outro pulmão econômico, com 300 delitos, e, em terceiro, vem Jardim da Penha, em Vitória, com 276 crimes. A coluna, inclusive, mostrou que no bairro da Capital têm sido distribuídos, em estabelecimentos comerciais, panfletos educativos da Polícia Militar sobre crimes contra o patrimônio.
Estatisticamente falando, os aparelhos mais visados são os da sul-coreana Samsung (7.496). Depois vêm os da Motorola (4.059), da Xiaomi (2.124), da LG (1.988) e os iPhones, da Apple (1.715).