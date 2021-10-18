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Leonel Ximenes

Bandidos levam 67 celulares por dia, em média, no ES

Serra lidera as ocorrências neste ano; Vila Velha e Cariacica vêm em seguida

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

18 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Celulares recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha
Celulares recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: GMVV/Divulgação
Bandidos têm furtado ou roubado uma média de 67,87 celulares por dia no Espírito Santo, considerando os meses de janeiro a setembro deste ano, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Ao longo desses nove meses, 18.462 equipamentos do tipo foram levados de seus proprietários.
Moradores de cidades capixabas foram vítimas de 13.778 roubos de celulares, o que dá uma média de 50 ataques por dia, enquanto 4.684 furtos de smartphones foram registrados, havendo uma média de 17,22 delitos.
Serra lidera a quantidade de roubos e furtos de aparelhos, com 4.424 casos, seguida por Vila Velha (4.075) e Cariacica (3.184). Entre os bairros, os locais com mais centros comerciais ou com grande concentração residencial são os mais visados.

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A liderança está com Campo Grande, polo fortíssimo de serviços de Cariacica, com 361 registros. Em segundo lugar está o Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, outro pulmão econômico, com 300 delitos, e, em terceiro, vem Jardim da Penha, em Vitória, com 276 crimes. A coluna, inclusive, mostrou que no bairro da Capital têm sido distribuídos, em estabelecimentos comerciais, panfletos educativos da Polícia Militar sobre crimes contra o patrimônio.
Estatisticamente falando, os aparelhos mais visados são os da sul-coreana Samsung (7.496). Depois vêm os da Motorola (4.059), da Xiaomi (2.124), da LG (1.988) e os iPhones, da Apple (1.715).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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