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Vitória

Preso homem acusado de vender celulares roubados em ônibus em Vitória

Aparelhos eram fruto de roubos em transportes coletivos da região de São Pedro, em Vitória, e comercializados na internet
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:17

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:17

Carlos Samora Neves Júnior, de 29 anos, preso acusado de comprar e vender celulares roubados em Vitória. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem, identificado como Carlos Samora Neves Júnior, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil no bairro São Pedro, em Vitória, nesta sexta-feira (1º). Ele é suspeito de comprar e vender celulares roubados no Espírito Santo.
De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, da Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Passageiros (DCCTP), os aparelhos eram fruto de roubos em transportes coletivos da região e comercializados na internet.
“Os aparelhos eram produtos de roubos em transportes coletivos, que ocorriam na região de São Pedro. Ele comprava os aparelhos e os vendiam, por meio de uma loja virtual e sites de venda”, disse.
O suspeito foi autuado por receptação qualificada e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
> Vida de luxo vendendo carros roubados pela internet
 

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