Preso homem acusado de vender celulares roubados em ônibus em Vitória

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, da Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Passageiros (DCCTP), os aparelhos eram fruto de roubos em transportes coletivos da região e comercializados na internet.

“Os aparelhos eram produtos de roubos em transportes coletivos, que ocorriam na região de São Pedro. Ele comprava os aparelhos e os vendiam, por meio de uma loja virtual e sites de venda”, disse.