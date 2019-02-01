Preso homem acusado de vender celulares roubados em ônibus em Vitória

Um homem, identificado como Carlos Samora Neves Júnior, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil no bairro São Pedro, em Vitória, nesta sexta-feira (1º). Ele é suspeito de comprar e vender celulares roubados no Espírito Santo.
De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, da Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Passageiros (DCCTP), os aparelhos eram fruto de roubos em transportes coletivos da região e comercializados na internet.
“Os aparelhos eram produtos de roubos em transportes coletivos, que ocorriam na região de São Pedro. Ele comprava os aparelhos e os vendiam, por meio de uma loja virtual e sites de venda”, disse.
O suspeito foi autuado por receptação qualificada e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).