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Irmãos reagem a assalto ao terem celulares roubados em Vila Velha

Os bandidos deixaram o carregador da arma cair e um dos irmãos chegou a quebrar o vidro traseiro do carro com as mãos

Publicado em 

28 mai 2019 às 11:32

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 11:32

Dois irmãos reagiram a um assalto no bairro Cocal, em Vila Velha, após perceberem que os criminosos estavam com uma arma falsa na noite desta segunda-feira (28). Os bandidos conseguiram fugir, mas um dos irmãos chegou dar um chute em um dos bandidos e quebrou o vidro de trás do carro com um soco (veja o vídeo acima).
No vídeo, é possível ver que os criminosos encostam com o carro, um Renault Logan, em uma das ruas do bairro Cocal, bem em frente à casa dos irmãos. A jovem corre para dentro de casa quando um dos criminosos chega apontando a arma. O irmão dela é rendido e tem o celular tomado enquanto estava sentado na cadeira.
Irmãos reagem a assalto ao terem celulares roubados em Vila Velha
> Jovem é baleado no peito ao se recusar a entregar celular para bandidos em Vila Velha
“Eles chegaram com um carro e pararam por trinta segundos antes de anunciar o assalto. Falaram que era assalto dizendo "me dá o celular" e pedindo para eu voltar, senão daria um tiro na cabeça do meu irmão. Eu voltei já indo para cima dele”, declarou a jovem.
Nas imagens é possível ver os irmãos discutindo com os bandidos, antes deles saírem correndo. Quando os criminosos fugiram correndo, o irmão e a irmã foram atrás deles. Um dos bandidos leva um chute nas costas do rapaz que teve o celular levado. A vítima ainda, com raiva, dá um soco e quebra o vidro traseiro do veículo. 
 
> Criminosos roubam carro e levam vestido de noiva em Vitória
QUARTO ASSALTO NA FRENTE DE CASA
A orientação da Polícia Militar é que, em casos de assalto, as vítimas não reajam. A jovem disse à reportagem que só pensou na revolta na hora, já que o celular dela era novo. “A gente fica com medo, mas dá uma sensação de revolta. É o quarto assalto aqui em frente à casa da minha mãe. Ganhei o celular ontem (domingo). Na minha cabeça ficou um monte de coisa. Pensei que iam matar meu irmão, levar o celular”, explicou.
De acordo com a jovem, o carregador da arma chegou a cair no momento em que os assaltantes saíram correram e isso incentivou eles irem atrás dos criminosos antes de eles fugirem. Segundo ela, o carregador era de uma arma falsa, como confirmaram os policiais posteriormente.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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