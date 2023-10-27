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Leonel Ximenes

Bairro de Vila Velha comemora 55 anos com bolo de 55 metros

Serão 8,6 mil fatias que serão distribuídas para cerca de 7 mil pessoas neste sábado (28)

Públicado em 

27 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Festa dos 54 anos do bairro Vale Encantado, realizada no ano passado
Festa dos 54 anos do bairro Vale Encantado, realizada no ano passado Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins
Neste sábado (28), os moradores de Vale Encantado, em Vila Velha, terão a oportunidade de celebrar o aniversário do bairro com um bolo monumental. Neste ano, os organizadores da festa prometem produzir 55 metros de bolo em homenagem à fundação do bairro.
A preparação do bolo, com recheio de doce de leite, vai ser iniciada um dia antes e a distribuição começará a partir das 15h de sábado na praça do bairro, na festa que terá também atividades para as famílias da região.
O padeiro responsável por confeitar o bolo calcula mais de 360 quilos de recheio, em aproximadamente uma tonelada de massa, totalizando 8,6 mil fatias para a população. Para enfrentar esse desafio, os organizadores contarão com a ajuda de 100 voluntários, encarregados de montar o bolo e distribuí-lo aos moradores.

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Estima-se que mais de 7 mil pessoas se reunirão na praça do bairro para cantar "parabéns" e saborear o bolo gigante. Desde 2013, a Associação dos Moradores do Vale Encantado e o voluntário Fabio do Vale, que hoje é vereador, organizam a festa tradicional para as crianças no bairro, com o apoio dos comerciantes locais.
Junto com a comemoração do aniversário do bairro, também está programada a tradicional festa das crianças para encerrar o mês de outubro. Além do bolo, serão oferecidos brinquedos, refrigerantes, atividades recreativas e uma apresentação musical da dupla sertaneja Alex & Alencar, tudo de forma gratuita.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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