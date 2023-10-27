Bairro de Vila Velha comemora 55 anos com bolo de 55 metros

Festa dos 54 anos do bairro Vale Encantado, realizada no ano passado Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins

Neste sábado (28), os moradores de Vale Encantado, em Vila Velha , terão a oportunidade de celebrar o aniversário do bairro com um bolo monumental. Neste ano, os organizadores da festa prometem produzir 55 metros de bolo em homenagem à fundação do bairro.

A preparação do bolo, com recheio de doce de leite, vai ser iniciada um dia antes e a distribuição começará a partir das 15h de sábado na praça do bairro, na festa que terá também atividades para as famílias da região.

O padeiro responsável por confeitar o bolo calcula mais de 360 quilos de recheio, em aproximadamente uma tonelada de massa, totalizando 8,6 mil fatias para a população. Para enfrentar esse desafio, os organizadores contarão com a ajuda de 100 voluntários, encarregados de montar o bolo e distribuí-lo aos moradores.

Estima-se que mais de 7 mil pessoas se reunirão na praça do bairro para cantar "parabéns" e saborear o bolo gigante. Desde 2013, a Associação dos Moradores do Vale Encantado e o voluntário Fabio do Vale, que hoje é vereador, organizam a festa tradicional para as crianças no bairro, com o apoio dos comerciantes locais.